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專訪／《大時代》紅毛年少荒唐！酗酒12年「尿尿都是酒味」

記者林奕如／專訪

藝人紅毛（吳義文）在民視《大時代》飾演秀娟（郭亞棠 飾）老公蔡鴻茂，生動自然演出，堪稱最強綠葉。事實上，他在進入演藝圈前，曾在大陸開工廠經商12年，最繁榮時期，旗下擁有300名員工，每天應酬邀約不斷，但最後被騙破產，經歷人生大起大落，更珍惜現在身旁一切。

▲▼《大時代》演員紅毛專訪,紅毛。（圖／記者季相儒攝）

▲紅毛在《大時代》是最佳綠葉。（圖／記者季相儒攝）

紅毛在民視《廉政英雄》飾演街頭線民，一演就是7年，之後在7部八點檔擔任配角，相信不少人都看過他，他在入行前，當過業務、老闆，在30歲時去大陸經商，擁有一家鞋子工廠，一開始工廠80名員工，之後擴展到300名員工，工廠營業額年破億，他人豪爽愛交朋友，結識不少五湖四海友人，加上工作關係，幾乎每晚都到酒店應酬。

他說：「每天晚上都在喝，一喝12年年，結果有一次喝到沒辦法喘氣，舌頭手腳發麻，住進醫院3天，醫護人員打點滴，增加水分排尿、排毒，尿尿出來都是酒味，當時躺著心想『人生就這樣完蛋了』，掛心父母、家人。」原本下定決心戒酒，但朋友慶祝出院又去酒店開喝了。

▲▼《大時代》演員紅毛專訪,紅毛。（圖／記者季相儒攝）

▲紅毛之前曾在大陸經商12年。（圖／記者季相儒攝）

經商事業做很大，出入都有專車接送，紅毛承租的別墅，家中還有人工湖景致，大到讓人傻眼，本身自己玩賽車，除了擁有自己賽車，家中還有3台跑車，包括藍寶堅尼、法拉利等，隨時可以兜風，當時投懷送抱的女生也不少，他笑說：「秘書還是會計等，就會暗示『吳總一個人住，需不需要幫忙煮飯、洗衣服』，我都說不用。」

大陸鞋廠代工之後進口台灣，原本業績直線成長，但沒想到2007年政府針對毛巾、鞋類，課徵高達42%的反傾銷稅，紅毛因此要自掏腰包賠錢，「等於3個月前下訂的訂單（交貨3個月），每一雙鞋就要賠一千塊，總共賠了上千萬，這些全都要自行吸收。」他元氣大傷，裁員60%員工，又花了一筆資金，之後只做大陸內銷市場。

▲《大時代》紅毛 。（圖／民視提供）

▲▼紅毛年輕時到大陸經商，當時擁有自己的賽車 。（圖／民視提供）

▲《大時代》紅毛 。（圖／民視提供）

勉強維持營運，原本以為可以東山再起，但又遭遇惡意騙子，「之前跟這位大陸代理商一年合作還不錯，有一次下了一張150萬人民幣（約700萬元）訂單，10月如期交貨，貨物已經運到北京，但錢一直沒匯進來，老闆還掛保證不用怕，雙十連假後就會匯錢，但之後代理商人間蒸發，他整個人發涼，才發現廣州鞋廠有50多家同一時間受害。」他氣憤表示，代理商的代理品牌權在9月底結束，要鞋廠這時間點交貨，之後跟大陸各門市收款，根本就是預謀詐騙。

▲▼《大時代》郭亞棠出嫁。（圖／民視）

▲《大時代》紅毛、郭亞棠飾演夫妻。（圖／民視）

紅毛因為詐騙，瞬間負債約700萬台幣，他最後只好賣掉家中跑車湊員工資遣費，收掉工廠宣告破產，當然當初給的600百萬台幣創業基金，也全部歸零，12年來打拼一場空，他回台無臉面對家人，把自己關在房間一個禮拜，「當然有很多想法，但看到媽媽每天送三餐給我，覺得再這樣下去，真的對不起家人。」他樂觀往好處想，「至少擁有過別人沒有的。」

▲▼《大時代》演員紅毛專訪,紅毛,郭亞棠。（圖／記者季相儒攝）

▲紅毛和郭亞棠飾演夫妻，私下關係像哥兒們。（圖／記者季相儒攝）

紅毛和姚元浩是高中同學，陪同對方去高雄拍戲，恰好劇中有毒販逃避警察追捕的飆車戲，他有賽車手執照，軋一角演毒販，效果出奇的好，無心插柳就踏入演藝圈。這次他在《大時代》飾演憨厚秀娟（郭亞棠 飾）老公蔡鴻茂，夾在婆媳之間很為難，又有一點大男人主義，他說：「現在每次出門，就連去海產店吃飯，都會聽到有人勸『你要對秀娟好一點』，很多人入戲以為我們是夫妻，坐高鐵還被問『要去度蜜月喔？』」讓他哭笑不得。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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紅毛, 吳義文, 大時代, 秀娟, 郭亞棠, 蔡鴻茂

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