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《如懿傳》玩捉迷藏恥度爆表！霍建華好尷尬…驚吐「演不下去了」

記者邱映綾／綜合報導

《如懿傳》等宮鬥劇日前遭大陸各大衛視停播，好在台灣早已有電視台買下版權，近期在衛視中文台播出也創下破3的高收視，幕後花絮更是粉絲們津津樂道的話題，尤其「皇桑」霍建華的NG片段，讓不少粉絲笑道：「只想表白龍龍！」

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▲霍建華卻接連被戲服絆倒兩次。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲霍建華接連被戲服絆倒兩次。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

在《如懿傳》官方釋出的幕後花絮中，有一幕霍建華和飾演富察皇后的董潔一起從跪姿起身和太后鄔君梅說話，霍建華卻接連被絆倒兩次，第一次像是沒站穩踉蹌，第二次則是直接踩到戲服，整個人往前撲，工作人員和同戲演員都忍不住笑出聲。

▲乾隆和炩妃在養心殿蒙眼玩捉迷藏，讓霍建華和李純直呼超尷尬。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲乾隆和炩妃在養心殿蒙眼玩捉迷藏，讓霍建華和李純直呼超尷尬。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

另外一場乾隆和炩妃在養心殿玩捉迷藏的戲，只見霍建華和李純兩人蒙上雙眼在殿內追逐，一邊喊著：「皇上，我在這兒呢」、「不要跑，看我怎麼收拾你」，導演一喊卡，連霍建華都忍不住說「好尷尬，演不下去了」，笑翻大批網友。

▲霍建華、李純溫泉調情戲。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲霍建華、李純溫泉調情戲。（圖／翻攝自愛奇藝）

李純曾透露，先前和霍建華合作過《花千骨》，私下互動和哥兒們一樣，如今在《如懿傳》拍親密戲時，常會不小心笑場，其中一場「蹬被子」床戲，更是讓2人笑到不行；至於在溫泉池畔唱崑曲誘惑皇帝的戲碼，脫到只剩下肚兜，她也坦言拍攝當下尷尬又緊張，「我都不敢看他。」

▲周迅、霍建華「向左走向右走」演出帝后離心，幕後笑料不斷。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲周迅、霍建華「向左走向右走」演出帝后離心，幕後笑料不斷。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲周迅、霍建華「向左走向右走」演出帝后離心，幕後笑料不斷。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲周迅、霍建華「向左走向右走」演出帝后離心，幕後笑料不斷。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲周迅、霍建華「向左走向右走」演出帝后離心，幕後笑料不斷。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

劇情後半段如懿和乾隆起衝突，皇上下令把永璂送到愉妃身邊教養，只見霍建華霸氣念完台詞，正打算轉身離開時，突然又回頭問了導演一句：「我走可以吧」，瞬間霸氣全失，反而是周迅說走就走，轉頭直接消失在鏡頭裡，讓導演也看傻了眼，最後兩人協議「一個向左走，一個向右走」造就了帝后離心的經典畫面。
 

《如懿傳》爆笑幕後花絮。（影片連結請按此）

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如懿傳, 海蘭, 周迅, 霍建華, 張鈞甯​, 幕後, 花絮, 李純, 董潔

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