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林哲熹站在隔壁　簡嫚書「拒勾手」：曾經熟過，現在失聯狀態

記者洪文／台北報導

簡嫚書、林哲熹2日晚間世紀合體，出席主演新片《愛上卡夫卡》首映會造勢，不過兩人似乎拍完太久沒見面有些生疏，主持人邀請兩人勾手，呈現男、女主角在戲中情侶意象，不過她斜眼笑著看向主持人，始終不為所動，她事後坦言：「曾經熟過，後來很久沒聯絡了，現在失聯狀態。」

▲▼簡嫚書、林哲熹《愛上卡夫卡》首映會 。（圖／記者洪文攝）

▲簡嫚書、林哲熹大方合體出席《愛上卡夫卡》首映會 。（圖／記者洪文攝）

簡嫚書、林哲熹曾在北藝大交往，3年前不避諱接下《愛上卡夫卡》演出前任男女朋友。兩人在首映會肩並肩受訪，女方坦言，這是兩人第一次合作，本來設定只有擦肩而過一場戲，「他就是新認識的演員！」後來導演陳玉慧加戲，她心想：「哇！真要這麼搞嗎？」她對法國女主角Jolia不好意思，「我怎麼變女主角了？」

▲▼簡嫚書、林哲熹《愛上卡夫卡》首映會 。（圖／記者洪文攝）

▲被要求勾手，簡嫚書笑著看向主持人。（圖／記者洪文攝）

被問到合作之後有來電嗎？簡嫚書反問：「你說戲裡嗎？當然會來電啊！」戲外是否太熟而沒有感覺？她笑說：「我們曾經熟過，後來很久沒有聯絡，沒有很熟，可能就是6.5分熟，不會出戲。」而拍完戲感情有變好嗎？她笑了一下大方回應：「就跟Jolia依樣處於失聯狀態。」至於剛剛拍照是否不好意思勾男方的手？她回：「不會啊！」林哲熹也幫忙回應：「現在也沒有什麼距離啊！」

▲▼簡嫚書、林哲熹《愛上卡夫卡》首映會 。（圖／記者洪文攝）

▲大慶、Kiwebaby、簡嫚書、林哲熹、邱比 。（圖／記者洪文攝）

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愛上卡夫卡, 簡嫚書, 林哲熹

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