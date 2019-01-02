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迪麗熱巴萌眼勾粉！　轉頭「一秒變兇狠」網驚：窒息了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴近年人氣竄升，揮別忙碌的2018年，緊接著2019年還有新戲《三生三世枕上書》準備上檔，行程持續滿檔。她2日上傳一段自拍影片，且只拍眼神，一開始萌眼無辜惹人憐愛，下一秒變臉掀起網友熱烈迴響。

▲迪麗熱巴萌眼勾粉。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

▲迪麗熱巴人氣持續攀升。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

迪麗熱巴PO文「給2019一個眼神，希望能懂我」，原本無辜大眼放電，下一秒轉頭突然變成兇狠銳利，前後變化相當大。她小秀一段眼神反應熱烈，粉絲輪番回應「我懂妳，結婚吧」、「這是什麽絕世美顏啊！美到窒息」、「哈哈哈，奶兇奶兇的眼神。」

▲迪麗熱巴萌眼勾粉。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

▲迪麗熱巴萌眼勾粉。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

▲迪麗熱巴萌眼勾粉。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

▲迪麗熱巴轉頭一秒眼神變兇狠。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

因《三生三世十里桃花》、《奔跑吧》爆紅的迪麗熱巴，新戲《三生三世枕上書》做為續集成為2019年重點戲劇之一。她在戲裡繼續扮演「白鳳九」，不過劇情將和第一部電視版有所不同，原因是《枕上書》取得原作小說版權重新拍攝，小說中男女主角還會有兒子「白滾滾」，新戲劇照2日公開，第一部白淺和夜華的兒子「阿離」也換成小女孩張茗燦演出，也令網友驚呼「阿離」變女孩兒啦，新劇尚未宣布何時定檔，已經吸引大批粉絲期待。

▲迪麗熱巴《枕上書》備受期待。（圖／翻攝自微博／）

▲迪麗熱巴《枕上書》備受期待。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

▲迪麗熱巴《枕上書》備受期待。（圖／翻攝自微博／）

▲《枕上書》改編原作重拍，白滾滾是女主角兒子。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

▲迪麗熱巴《枕上書》備受期待。（圖／翻攝自微博／）

▲《枕上書》版阿離變女娃。（圖／翻攝自微博／三生三世枕上書）

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