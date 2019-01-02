一天睡3小時2週忙到結膜炎！　深白色挺同寫歌：世界沒變壞

▲深白色製作挺同歌曲，MV加入林辰唏的生活照。（圖／白晝之樂 ）

記者盧薇淩／台北報導

2018年底同婚公投的結果，令不少挺同婚的朋友感到相當沮喪，音樂製作人深白色對此懸殊結果感到失落，因此寫了一首歌《Together》，意思是「一同」也諧音代表「異同」，「無論是同性戀還是異性戀，其實沒有不同。」這首歌在2週內火速完成，深白色拚著一天睡不到3小時，甚至因工作太久眼睛急性結膜炎，「已呈現半瞎的狀態，但心裡直覺這首歌就是要趕快做好，趕快讓大家聽到。」

深白色表示，身旁有許多同志朋友，公投過後大家情緒都很失落，雖然仔細想想，「同志和挺同本來就不是多數，但那陣子公投造成的戰爭狀態，還是讓看到具體數字的我們，有種深深的挫敗感。」公投後刷臉書動態牆，盡是滿滿的憤怒、失落和被遺棄的文字，某一刻他突然覺得：「夠了，夠了，我們本來就是少數、本來也這樣活得好好的，現在也沒有理由變不好啊。」這一轉念讓他決定要做一首快樂的、像嘉年華會一樣的high歌，想提醒大家「這世界沒有變壞」。

▲丁寧也提供全家福挺同。（圖／白晝之樂）



深白色親自編曲製作錄音混音，也號召自家廠牌「白晝之樂」旗下的年輕歌手唐萱、廖偲安、B1 樂團的雙主唱謝秉宇和紀佳平、以及嘻哈團體「You Name !t 」的雙主唱戴源逵和許子興合唱。這陣子工作太久，深白色眼睛因此急性結膜炎，他笑說：「已經呈現半瞎的狀態，但心裡直覺這首歌就是要趕快做好、趕快讓大家聽到，讓失落中的朋友們，補充正能量，從公投結果的失落中跳回原來的生活。」

MV中募集各種生活照，不分同性、異性戀都可提供，他想傳達大家在生活中是沒有差別的概念，「我們放一張某人吃牛肉麵的照片，看得出他是同性戀還是異性戀嗎？沒辦法。就是這個意思。」MV中看見長期以來關心同志權益的新科金馬獎最佳女配角丁寧的全家福，以及《搖滾樂殺人事件》主演林辰唏的生活照，以行動表達對「異同一同」的支持。



面對同婚議題，深白色說：「其實無所謂去對抗。大多數難以接受的人，只是因為不熟悉不了解；現在能做的，應該是在共識還不夠的時候，停止爭論。只要多一點展現自己平常快樂自然生活的那一面，讓其他人知道彼此的差異比想像中來得小；久而久之，距離沒那麼遠了，才是重新對話、進而討論的好時機吧。」他和老婆端妤有一對可愛的雙胞胎，面對同樣爭議不斷的「性平教育」問題，他說：「這個問題現在被綁在其他意識型態上面，已經無法好好討論了。以我們夫妻自己來說，當然希望學校要教，小孩子才有足夠的知識去面對這個世界。不過如果這個社會目前還沒辦法接受，那我們就自己教囉。跟人生很多其他事一樣啊，世界不一定能為我們準備好。」