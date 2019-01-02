馮媛甄女兒沒報戶口遭關切　被婆婆數落「牽繩」防走失

記者林彥君／台北報導

「小林志玲」馮媛甄日前接受雜誌訪問，她產後在護理之家做1個月的月子，婆婆又幫她再做1個月月子，每天吃喝完全忘記替小孩報戶口，直到接到社會局打來關切說：「請問您是不是在2月14日生了一個小孩？因為您都沒有報戶口，如果再不報戶口，我們要派人去關切一下小孩過得好不好？」她嚇到隔天去報戶口。

▲馮媛甄。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

她笑說，自己與老公、婆婆都很健忘。馮媛甄懷孕時，曾經多次將提款卡的密碼記錯，導致3張提款卡都被鎖卡，只好打電話請銀行協助。她將這件事跟老公講，老公先笑她健忘，沒想到老公比她更健忘，出國提錢時，竟然只記得拿錢，卻忘記拿走提款卡，只好掛失。

夫妻倆還曾「一起健忘」，夫妻倆一起去便利商店提錢，卻只記得拿走錢、忘記拿走提款卡，好險最後成功找回提款卡。後來把這些事跟婆婆講，婆婆也數落自己的兒子：「你又沒懷孕，怎麼連你都這麼健忘！」還提醒夫妻倆：「你們兩人都健忘，以後帶小孩出門，記得要將小孩帶回家。」馮媛甄笑說：「因為我們一家人都很脫線，很怕以後小孩帶出門卻不慎遺忘在外面，所以已經買好防走失牽繩了，以防萬一。」

▲馮媛甄。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

因為老公要工作，目前馮媛甄照顧小孩的時間比較多，當她外出工作回家，老公對她說：「老婆，妳回來了，我好想妳……終於可以換手請妳帶女兒了，我要去靜一下。」雖然老公目前還在新手爸爸的學習之路前進中，馮媛甄覺得老公很貼心，在家中女兒可能會撞到的各角落都貼了安全防撞條，馮媛甄說這是與老公職業相關的工作，所以老公做起來很上手，老公甚至還用自己的身體「每個角落都實際測試去撞撞看。」

▲馮媛甄。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）