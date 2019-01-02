和楊謹華演母女　宋芸樺見本人崩潰：真的喊不出一聲媽

記者李欣容／綜合報導

台灣原創影集《愛的廣義相對論》推出四部原創故事，其中《明晚‧空中見》今（2日）開鏡，宋芸樺和楊謹華飾演母女，宋芸樺第一次與楊謹華合作，得知要演她女兒，不好意思地喊：「真的叫不出一聲媽！」

▲宋芸樺（左）、楊謹華演母女。（圖／翻攝自Facebook／楊謹華 Cheryl／宋芸樺 Vivian Sung）

《明晚‧空中見》講述用愛穿越時空的故事，透過一通廣播電台的觀眾Call in，主持人發現打電話進來的聽眾竟然是已過世一年多的母親，聲音來源的母親才28歲，而主持人自己都還沒出生。

▲《明晚，空中見》開鏡拜拜。（圖／福斯提供）

對於女兒的角色，宋芸樺看了劇本後第一時間就答應演出，對於劇中「媽媽」楊謹華的印象，多半是從戲劇作品得來，這次終於能認識本人，宋芸樺難掩心中期待，但一想到兩人演的是母女，宋芸樺開始不好意思，覺得楊謹華這麼年輕，自己這個孩子是否太大了，哭笑不得說：「定裝的時候碰到，看到她超好的皮膚，根本喊不出一聲媽。」

▲楊謹華要宋芸樺多喊幾次就習慣了。（圖／福斯提供）

楊謹華提及與宋芸樺的合作，她表示：「芸樺是一個很認真的演員，在讀本也都有提出想法大家能一起討論。這次演母女，我們都已經都進入角色，已經把她當自己的女兒了。」對於宋芸樺喊媽媽卡卡的，楊謹華笑說：「那之後每次見面要多喊幾次，會越來越習慣的，哈哈。」

▲《明晚，空中見》開鏡拜拜。（圖／福斯提供）

福斯《愛的廣義相對論》，第一個故事《最後一戰》講述卸下拳擊手成為計程車司機保護著心愛女子的鐵漢柔情故事，第二個故事《明晚‧空中見》則開啟因超級月亮產生超時空連結的親情對話，將分為上下兩集，是影集中片長最長的作品。