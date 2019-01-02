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殷琦婚後樂當貴婦拒通告　因這件事徵召秒答應

記者林彥君／台北報導

電眼名模殷琦婚後極少露面和Po文，她日前在生日當天打電話給老公，老公告訴她正要去接她的媽媽，讓她很擔心媽媽怎麼了，老公對她說：「老婆今天是妳生日，最偉大最辛苦的人是媽媽，我要約媽媽去逛街和吃晚餐慶祝。」讓她感動不已，「愛我的家人如同愛我一樣，是最暖心的完美幸福。」

▲▼殷琦。（圖／伊林娛樂提供）

▲殷琦。（圖／伊林娛樂提供）

伊林娛樂打造機能性美腿勝品，針對女性市場研發出可展現完美體態的「名模纖體遠紅外線美腿褲」，殷琦近期婉拒綜藝節目通告，享受新婚悠閒生活當貴婦，近日接獲伊林徵召，女神二話不說立馬從台中北上，推薦美腿褲。

推出自有商品「伊林選品 名模纖體遠紅外線美腿褲」，上市後好評不斷，連擔任形象大使的俄羅斯裔女星安妮忍不住驚嘆道，「美腿褲真的好舒服好好穿，出國不怕遇到寒冷的天氣，連上節目錄影都穿著美腿褲做搭配，展現完美翹臀和長腿。」

▲▼安妮。（伊林娛樂提供）

▲安妮。（伊林娛樂提供）

形象大使安妮拍攝完形象照後，立馬買了3條美腿褲，「我3條美腿褲輪著穿，不管是工作錄影，還是私底下出遊、練舞都會穿。」 每件定價2280元，共推出三色：夜魅藍/銀耀灰/魔力黑。特惠銷售請鎖定1月3日 東森47頻道22:40，限量發售。

▲▼安妮。（伊林娛樂提供）

▲安妮。（伊林娛樂提供）

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