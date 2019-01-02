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劉德華回歸！香港舞台開唱日公布　最快1月底確認

記者盧薇淩／台北報導

天王劉德華28日在香港紅館舉辦演唱會，卻因為喉嚨發炎嗓子出問題，才唱3首就痛哭向全場道歉，宣布取消演出，隨後主辦方公告劉德華確診罹患流感，一口氣取消7場演出。對此，主辦方映藝文化娛樂有限公司2日發出聲明，目前已重新預定香港體育館12月份場地，若申請成功，歌迷可選擇補場或退票；若申請失敗，則會馬上安排退票事宜。

▲▼劉德華。（圖／台灣映藝提供、翻攝自微博／魔方全媒）

▲劉德華取消7場演唱會。（圖／台灣映藝提供、翻攝自微博／魔方全媒）

取消7場演唱會，映藝文化2日在聲明中再次向8萬多名觀眾道歉，「鑒於是次為劉德華先生相隔8年再次在香港舉辦的演唱會，觀眾期待已久，故此主辦機構過去數天已積極與相關單位研究除退票外，能否安排補場演出。」目前已向香港體育館提出12月的場地申請，若申請成功，歌迷可選擇補場或退票，請觀眾謹記保留取消場次的完整有效門票（12月28日為門票 ，其餘日期12月29日至1月3日連票根），而最終處理方案，最遲於2019年1月31日公佈。

▲▼朱麗倩看劉德華道歉「台下現暖舉」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲劉德華最快12月再回到香港體育館開唱。（圖／翻攝自微博）

劉德華自12月15日開始，一連舉行20場香港演唱會，然而28日剛表演了3首，就哭著鞠躬向大家道歉，表示因為喉嚨不適的關係，沒有辦法再繼續唱下去：「醫生建議我不要唱，但我真是捨不得。」他對著全場觀眾道歉後下台，台下歌迷也為之不捨，許多藝人也紛紛佩服他的勇氣，祝福他早日康復。

映藝文化公告：

AXA 安盛呈獻 My Love Andy Lau World Tour - Hong Kong 2018》-
《 演唱會申請補場及退票安排特別通告》
主辦機構 - 映藝文化娛樂有限公司，對於取消2018年12月28日至2019年1月3日共七場劉德華香港演唱會，造成八萬多名觀眾（以下簡稱“觀眾”）無法觀賞到劉德華先生的演出，再一次表達最深切的歉意。
鑒於是次為劉德華先生相隔8年再次在香港舉辦的演唱會，觀眾期待已久，故此主辦機構過去數天已積極與相關單位研究除退票外，能否安排補場演出。

因場地預訂程序，現時香港體育館可提供申請租用的最早檔期為2019年12月。主辦機構已即時向香港體育館提出2019年12月份的場地租用申請，希望能安排補場演出。如場地租用申請成功，觀眾可選擇接受補場或退票安排。如申請失敗，主辦機構會馬上安排退票。申請能否成功，將於2019年1月31日前可獲確認。
以上是主辦機構對觀眾的當前處理進度報告。
請觀眾謹記保留取消場次的完整有效門票（12月28日為門票 ，其餘日期12月29日至1月3日連票根）。最終處理方案，最遲於2019年1月31日公佈。懇請觀眾體諒。

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