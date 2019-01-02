ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「ETtoday看電影」河正宇、李善均影廳見面會直擊

娛樂中心／綜合報導

南韓動作片《90分鐘末日倒數》由河正宇、李善均共同主演，兩位韓國帥大叔將於1/2-1/4登陸台灣造勢，台灣同時也是本片目前唯一爭取到卡司登台的海外據點。本周「ETtoday看電影」將獨家直擊影廳見面會現場，想一睹韓國影帝的身影，1/2下午6點50分請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「星光雲」App，看直播還有機會獲得電影周邊好禮！

▲▼河正宇、李善均為《90分鐘末日倒數》將來台宣傳。（圖／華聯國際提供）

▲《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均。（圖／華聯國際提供）

以《恐怖攻擊直播》拿下韓國暑期三週票房冠軍，以及韓國奧斯卡多項提名的大導演金秉洙，打造亞洲影壇首部「真實時間」動作大片，體驗分秒必爭的緊張感與臨場感。

《90分鐘末日倒數》劇情設定在2024年的美國總統大選當天，河正宇飾演的傭兵隊長帶領一支16小隊，承接CIA秘密任務，綁架北韓政要，然而在任務行經南北韓非軍事區之地下堡壘時，突如其來的埋伏衝突，卻讓原本單純的任務，可能成為引爆第三次世界大戰的導火線。

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均角色預告。（圖／華聯國際提供）

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均。（圖／華聯國際提供）

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均角色預告。（圖／華聯國際提供）

「ETtoday看電影」由影評膝關節和電影線記者林映妤，帶大家一同討論電影相關新聞、電影的精采看點。想知道最多最即時的電影線動態消息，記得每周三晚間5點至6點鎖定「ETtoday看電影粉絲團」與「ETtoday星光雲app」！

20190102ETtoday看電影稿件
 

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

推薦閱讀

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

阿信吃醋：你來了後歌迷變聽話！　「搖滾之神」唱最強嗨歌

周孝安神復合…女星控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

阿信吃醋：你來了後歌迷變聽話！　「搖滾之神」唱最強嗨歌

周孝安神復合…女星控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

ETtoday看電影, 膝關節

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金球獎預測／《一個巨星的誕生》影評最愛　槓上《黑豹》！
  2. 謝金燕跨年被嫌膩想退了！　「不想放棄的跟姐走」...網塞爆留言
  3. 12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！
  4. 「ETtoday看電影」河正宇、李善均影廳見面會直擊
  5. 《大黃蜂》：反璞歸真，回到系列作最開始的初衷
  6. 肚痛到快死掉！　她一照X光「腸子全被塞爆」恐怖畫面現形…醫看傻
  7. 獨／151林彥君想被男人「甩牆」　豬年嫁人她笑歪回應
  8. 演到主角還會被欠薪水！韓劇光鮮亮麗後可悲的無名演員
  9. 《枕上書》新陣容有「2偶像劇男神」！　角色劇照曝光
  10. 泰勒絲寵男友無極限　「砸200萬租城堡」過聖誕節

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366