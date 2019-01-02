「ETtoday看電影」河正宇、李善均影廳見面會直擊

娛樂中心／綜合報導

南韓動作片《90分鐘末日倒數》由河正宇、李善均共同主演，兩位韓國帥大叔將於1/2-1/4登陸台灣造勢，台灣同時也是本片目前唯一爭取到卡司登台的海外據點。本周「ETtoday看電影」將獨家直擊影廳見面會現場，想一睹韓國影帝的身影，1/2下午6點50分請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「星光雲」App，看直播還有機會獲得電影周邊好禮！

▲《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均。（圖／華聯國際提供）

以《恐怖攻擊直播》拿下韓國暑期三週票房冠軍，以及韓國奧斯卡多項提名的大導演金秉洙，打造亞洲影壇首部「真實時間」動作大片，體驗分秒必爭的緊張感與臨場感。

《90分鐘末日倒數》劇情設定在2024年的美國總統大選當天，河正宇飾演的傭兵隊長帶領一支16小隊，承接CIA秘密任務，綁架北韓政要，然而在任務行經南北韓非軍事區之地下堡壘時，突如其來的埋伏衝突，卻讓原本單純的任務，可能成為引爆第三次世界大戰的導火線。

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均。（圖／華聯國際提供）

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