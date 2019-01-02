慘摔畫面曝光！傑尼斯18歲鮮肉跨年熱唱「跌落舞台」瞬間消失

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日本知名偶像經紀公司傑尼斯每年12月31日都會召集旗下歌手一同舉辦跨年演唱會，並與現場粉絲共同倒數，迎接新的一年。而傑尼斯跨年演唱會2018～2019卻傳出，年僅18歲的Sexy Zone成員Mariusu葉（葉成龍）在表演途中失足摔落舞台下，整個過程也被實況轉播，引發粉絲擔憂。

12月31日由富士電視台轉播的「傑尼斯倒數2018～2019平成最後的夢之故事！傑尼斯跨年直播」中，知名男團Sexy Zone成員Mariusu葉在獻唱出道曲《Sexy Zone》時，不慎從舞台跌落舞台後方，整個人瞬間消失在螢幕前，整段畫面也同時被轉播至全國各地。

▲傑尼斯男偶像跌落舞台。（圖／翻攝自推特@hiraaaaaano0129）

許多粉絲嚇得馬上在推特上寫道，「Mariusu從舞台上摔下去了，不知道有沒有受傷？」、「剛剛真的從舞台上摔下去了吧？好擔心Mariusu」、「希望Mariusu不要受傷」、「Mariusu葉從舞台上消失了」等。所幸，Mariusu葉並無大礙，隨後便在「交換舞台組曲」表演中重新回到舞台，與團員共同熱唱。

出生於2000年的Mariusu葉父親為德國人，母親則為在台灣出生的日本人，2011年9月加入Sexy Zone，並於同年11月以11歲的年紀出道，成為傑尼斯史上最年輕出道藝人，同時也是第一個出道的混血小傑尼斯（練習生）。