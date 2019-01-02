ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

慘摔畫面曝光！傑尼斯18歲鮮肉跨年熱唱「跌落舞台」瞬間消失

國際中心／綜合報導

日本知名偶像經紀公司傑尼斯每年12月31日都會召集旗下歌手一同舉辦跨年演唱會，並與現場粉絲共同倒數，迎接新的一年。而傑尼斯跨年演唱會2018～2019卻傳出，年僅18歲的Sexy Zone成員Mariusu葉（葉成龍）在表演途中失足摔落舞台下，整個過程也被實況轉播，引發粉絲擔憂。

12月31日由富士電視台轉播的「傑尼斯倒數2018～2019平成最後的夢之故事！傑尼斯跨年直播」中，知名男團Sexy Zone成員Mariusu葉在獻唱出道曲《Sexy Zone》時，不慎從舞台跌落舞台後方，整個人瞬間消失在螢幕前，整段畫面也同時被轉播至全國各地。

▲▼傑尼斯男偶像跌落舞台。（圖／翻攝自推特@hiraaaaaano0129）

▲傑尼斯男偶像跌落舞台。（圖／翻攝自推特@hiraaaaaano0129

許多粉絲嚇得馬上在推特上寫道，「Mariusu從舞台上摔下去了，不知道有沒有受傷？」、「剛剛真的從舞台上摔下去了吧？好擔心Mariusu」、「希望Mariusu不要受傷」、「Mariusu葉從舞台上消失了」等。所幸，Mariusu葉並無大礙，隨後便在「交換舞台組曲」表演中重新回到舞台，與團員共同熱唱。

出生於2000年的Mariusu葉父親為德國人，母親則為在台灣出生的日本人，2011年9月加入Sexy Zone，並於同年11月以11歲的年紀出道，成為傑尼斯史上最年輕出道藝人，同時也是第一個出道的混血小傑尼斯（練習生）。

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

推薦閱讀

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

傑尼斯, 跨年演唱會跨年, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 企鵝妹直播3hr「就賺白領7個月薪水」！　狂粉斗內「驚人天價金額」曝光
  2. 和楊謹華演母女　宋芸樺見本人崩潰：真的喊不出一聲媽
  3. 才華逼死人！五月天石頭出書了　664天巡演抓空動筆寫散文
  4. 河正宇「這點」太難搞導演抱怨　李善均嗆：他就是不聽話的演員！
  5. 尼克福瑞化成灰前要去找誰？《復仇者聯盟3》觀眾都忽略這段
  6. 《邊境奇譚》性愛時「硬棒發芽」　觀眾驚嚇冒陰影：我到底看了啥！
  7. 隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版
  8. 殷琦婚後樂當貴婦拒通告　因這件事徵召秒答應
  9. 直擊／河正宇「射不準」氣噗噗　二度來台許願：想到外面走走
  10. 慘摔畫面曝光！傑尼斯18歲鮮肉跨年熱唱「跌落舞台」瞬間消失

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366