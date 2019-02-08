專訪／憶18年前《吐司男之吻》　張家慧最想「她」

記者李欣容／專訪

張家慧自從懷孕生子，鮮少出現在螢光幕前，過去她曾演過多部經典戲劇，包括《吐司男之吻》、《18歲的約定》等等，如今兒子3歲，她也終於重返工作崗位，笑說自己分離焦慮症比兒子還要嚴重，聊起過去拍戲回憶，她坦言根本像是參加訓練營，如果有機會，最想和當初飾演她妹妹的李康宜再次合作。

▲張家慧專訪。（圖／記者湯興漢攝）

張家慧和老公愛情長跑11年才結婚，再隔4年才生下兒子齊齊，「一開始想說，生完可以隨時回到工作崗位，但後來發現自己分離焦慮症滿嚴重，好像沒辦法馬上回去工作。」無論是照顧孩子還是教育，她都想親力親為。

直至現在，齊齊已經3歲，張家慧才有辦法放心出門，「不然以前是一定要帶著他的，或是會很想趕快回去。」坦言兒子都沒她那麼依賴。張家慧產後恢復快速，她透露，「可能我都親餵吧，還有睡眠不足，強褓期3、4小時就要起來喝奶！」搖頭直喊產後不瘦也難。

當了媽媽之後，張家慧很有感觸，以往在表演時或許只能用揣摩方式，但現在她對各種情緒轉折都是深刻體會，「以前年輕時拍戲很多事情沒體驗過，表現出來沒深度，現在會比較不一樣，很容易害怕，也很容易滿足，真的會覺得沒什麼比健康快樂更重要。」有了兒子後，她也變得更懂生活。

事實上，張家慧30歲之前對鏡頭有些膽怯，「我以前拍戲講話口條會講很快，怕鏡頭拍我拍太久，浪費別人鏡頭時間，等快30後才開始不怕，看其他演員也是演這麼久，也沒事，都是自己想多了。」

張家慧說，以前在拍《吐司男之吻》時，每天都要自己準備服裝，「有時候我連頭髮都自己綁，副導來幫我們挑衣服，每天都跟搬家一樣，你穿什麼自己要記得連戲就好，根本沒有服裝師，每天都像訓練營一樣。」回想起來相當有趣。

而近來不少經典戲劇翻拍，張家慧也期待《吐司男之吻》或是《18歲的約定》有翻拍機會，「如果他們願意再找我，我當然ok，跟其他演員再聚首是很難得的事。」尤其更想和李康宜再合作一次。

張家慧對演戲的熱愛，並沒有因為多了母親的身分而消逝，只是為了家庭沉寂一段時間，被問是否覺得可惜，若時間倒轉，會不會想晚點生？張家慧搖頭，語氣堅定：「我會選早點生，體力，各方面會比現在更好。」對於人生這條路，無論是暫時放下的，還是多出來的責任，她都享受每個改變的階段。