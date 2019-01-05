韓國電影要拍CIA與傭兵部隊　導演發現只有1點有差

圖文／鏡週刊

近年來韓國名導朴贊郁、奉俊昊、金知雲等紛紛嘗試跨國合作，韓國新生代導演金秉祐，睽違5年的新作《90分鐘末日倒數》同樣展現國際視野，以傭兵部隊為題材，找來凱文杜蘭（Kevin Durand）、珍妮佛依莉（Jennifer Ehle）等好萊塢演員及韓國明星河正宇、李善均合作。

自2013年執導的《恐怖攻擊直播》在韓國創下近600萬觀影人次後，金秉祐就開始構思下一部作品，計畫以「綁架政要」為主題，在河正宇強烈表達再次合作意願下，催生出《90分鐘末日倒數》。

《90分鐘末日倒數》講述2024年美國總統大選當天，美國中央情報局（CIA）委託私人軍事服務公司（Private Military Company，簡稱PMC）的傭兵部隊，祕密潛入DMZ的地下碉堡綁架北韓政要，卻反遭埋伏，第三次世界大戰引爆危機一觸即發。

「雖然我聽過PMC，但不了解它如何運作！」金秉佑做了1年的田野調查，閱讀近40本傭兵相關書籍，並大量瀏覽軍事視頻：「為了更瞭解傭兵的工作內容，我訪談多位隨軍隊採訪的記者，研究槍械、武器、CQB（Close Quarters Battle，室內近距離戰鬥），以及攻堅、爆破、狙擊相關知識。」

為了找到演出以河正宇為首的12人傭兵部隊，金秉祐請來長期與奧斯卡名導亞歷山大潘恩（Alexander Payne）合作的試鏡導演約翰傑克傑（John Jackson）：「電影中的傭兵是來自各國的精英，所以我們以有實戰經驗且活躍於好萊塢動作片的演員為試鏡對象。」並透過好萊塢知名經紀公司UTA（United Talent Agency, Inc.）引薦女星珍妮佛依莉，飾演以視頻隨時對河正宇下達命令的CIA高層。

金秉祐笑說：「其實除了演員們因國籍不同在拍片時使用不同語言外，他們專業的演出及認真的工作態度，其與韓國國內的演員並沒太大區別。」

金秉祐 小檔案 1980年生，漢陽大學電影系畢業。 作品： 2018年 《90分鐘末日倒數》

2013年 《恐怖攻擊直播》釜山影展亞洲明星獎（河正宇）

2008年 《Written》入選釜山影展「韓國電影的今日」單元／捷克卡羅維瓦利影展亞洲電影奈派克獎

2003年 《Anamorphic》入選韓國富川奇幻影展及國際數位電影影展 得獎紀錄： 2014年黃金攝影獎新人導演獎

2013年青龍電影獎新人導演獎、釜日電影節新人導演獎及最佳劇本獎、釜山電影評論家協會新人導演獎



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