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《還珠》叫紫薇「格格」是錯的！還原「皇室等級」亂叫會GG

記者李玟儀／綜合報導

2018年《延禧攻略》、《如懿傳》再度掀起清宮劇熱潮，許多網友好奇這個朝代的一切，不過電視劇終究是戲劇，和史實難免有點出入，像《還珠格格》播出後，觀眾以為皇家女兒都叫做「格格」，但其實不完全正確的，「格格」是滿語的譯音，意思是「小姐」、「姊姊」。

▲《延禧攻略》和《還珠格格》都是網友心中的經典劇作。（圖／翻攝自微博）

在《你不知道的大清后宮真相》書中提到，在滿清入關前，格格這個稱呼在貴族的女兒很常見，不過在皇太極入關後，逐步統一後宮的稱謂，其中因為歷朝都用公主稱呼皇上的女兒，因此清朝也入境隨俗延用，而清代的禮數繁瑣，叫錯了嚴重的話可是會受罰的。

確切來說，《清史稿》中有一句：「公主之等二：曰固倫公主、曰和碩公主。」固倫在滿語中意思是天下，只有皇上和皇后的女兒會稱作「固倫公主」，其他嬪妃所生的稱為「和碩公主」，但不論是固倫或是和碩，都需要皇上賜封，在受封之前，公主只是公主。

▲皇帝的兒子可封為親王，女兒是固倫格格或和碩格格。（圖／翻攝自網路）

至於其他也與皇家有關的女孩呢？在注重稱謂、禮數的滿清依照身分的不同，有不一樣的稱呼。順治時將爵位確立為12等，分別是親王、郡王、貝勒、貝子、鎮國公、輔國公、不入八分鎮國公、不入八分輔國公、鎮國將軍、輔國將軍、奉國將軍及奉恩將軍。

其中親王通常是皇帝的兄弟以及皇帝的兒子，郡王通常是親王的兒子，貝勒除了是皇帝的兒子之外，皇親國戚的兒子也可以受封，貝勒的兒子則依照老規矩再降一級，封為「貝子」，其他爵位則較為少見。

▲作者認為依照清朝的品級來看，紫薇應該受封為和碩公主，而不是叫做格格。（圖／翻攝自陸網）

回到「格格」的部分，格格（公主以外）的等級分為5等，格格分為5等，有郡主、縣主、郡君，縣君、鄉君。郡主是親王的女兒，又稱和碩格格，縣主是郡王的女兒，又稱多羅格格，同樣稱為多羅格格的是貝勒的女兒，又稱郡君，縣君則是貝子的女兒，又稱固山格格，其餘鎮國公、輔國公等的女兒則是鄉君，一般就稱格格。

因此研究清史的專家普遍認為，《還珠格格》中紫薇被稱呼為「格格」，在注重稱呼、講究禮儀的清朝並不正確，紫薇被故事設定為龍種，受封時應該封「和碩公主」，而不是叫做格格，這樣才和當時的品級有呼應。

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關鍵字

還珠格格, 延禧攻略, 如懿傳, 紫薇, 小燕子, 魏瓔珞, 清朝, 清宮, 格格

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