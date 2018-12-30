謝金燕跨年彩排「只露雙眼」走位　主辦方連她歌單不知

記者許逸群／台北報導

「2019就愛桃園擁抱美好跨年晚會」將於12月31日晚間7點在桃園高鐵前廣場熱鬧登場，由王牌主持人黃子佼與主持小天后LULU師徒聯手主持，晚會除了聚焦「姐姐」謝金燕今年到底會帶來什麼驚喜外，還包含預計在2020年步入禮堂的黃子佼與孟耿如，會不會在台上合體，創造出新話題？

▲謝金燕桃園跨年晚會彩排超神秘。（圖／取自謝金燕IG）

從不玩老梗的「姐姐」謝金燕，彩排現場搞神秘只進行走位動作，連主辦單位跟導播也不知道歌單為何，對於曲目、服裝及道具都保密到家，她只肯透露：「這次表演，將有別以往，絕對讓大家耳目一新！」而首度來台跨年的韓國超人氣男團「Highlight的起光&耀燮」擔任壓軸嘉賓，現已有許多粉絲到場搭帳棚卡位。

▲孟耿如為桃園跨年彩排。（圖／年代提供）

演而優則唱的藝人孟耿如，這次將獻上跨年表演處女秀，她透露：「這是我第一次登上桃園跨年晚會的大場面，加上現場表演會直播出去，難免有點緊張。」她特別邀請到博恩來合唱《幸福離島》，更開玩笑地說：「博恩是唯一取代劉以豪的人。」

▲有民眾早已到現場搭帳篷卡位。（圖／年代提供）

「2019就愛桃園擁抱美好跨年晚會」將由台灣電音女神「姐姐」擔任開場表演，另外還有艾怡良、翁立友、畢書盡、BOXING、田亞霍、李佳薇、李建軒、陳彥允、李玉璽、LamiGirls、A-TEAM、孟耿如、宇宙人、Kimberley陳芳語，以及Highlight的起光&耀燮等輪番獻唱。