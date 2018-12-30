山寨金秘書「完美麻豆腿」　畫面往上拉⋯是風田扮女裝

記者許逸群／台北報導

《娛樂百分百》主持人邱宇辰（毛弟）與風田今（30日）現身統一時代百貨快閃，風田甚至扮成韓劇《金秘書為何那樣》中「金秘書」的模樣。只見風田不止臉部「完妝」，還穿上高跟鞋露出細長腿，一旁的邱宇辰則虧說：「我覺得他很敬業，但美不美見仁見智，也是有人喜歡這一型的！」

▲▼風田化身「金秘書」露出細長腿 。（圖／記者周書羽攝）

風田苦笑說：「因為假睫毛，我視線一半是黑色的，真的很尷尬。」不過露出美腿的他，也被眾人誇「腿很美、很長，真的是麻豆腿」，他也自豪地說：「只看腿的話會誤會是女生的。」在與民眾互動的過程中，風田還笑說不僅送合照，還會讓大家看「裙子裡面」，至於裙子裡有什麼，他則笑說「GG」，超無厘頭作風逗得眾人大笑。

▲邱宇辰與風田出席快閃活動 。（圖／記者周書羽攝）

身高190公分的風田，亮出修長雙腿，雖然腿毛被黑絲襪遮住，但自己都忍不住自豪，光看腿真的會被誤會成是女生。但工作人員透露，因為風田身形關係，絲襪要買到女性最大尺吋，上衣要找到胸圍37吋！但踩著高跟鞋、窄裙、戴假髮現身的他，仍驚豔現場圍觀的群眾目光。

現場陳設韓劇臥房場景，宇辰和風田隨即上演戲中的經典橋段，扮演霸氣會長的宇辰，強壓風田秘書欲索吻，兩人臉一貼近，立刻引來尖叫。只是風田一坐上床上，裙子就往上撩，害羞地趕緊拉低裙子，工作人員見狀立刻把玩偶牛硬塞跨下，巧妙遮住曝光，事後風田表示，有穿安全褲防走光。