鬆口金家「被霸凌」內幕　一開拍這場戲…大牙淚認：好羞辱！

娛樂中心／綜合報導

大牙（周宜霈）日前在《金家好媳婦》飾演趙映心一角，精湛演技讓人氣得牙癢癢，轉戰戲劇界的表現可圈可點，如今戲已殺青，即使剪了激短髮，仍會被不少菜市場阿姨認出，「那些婆婆媽媽真的很厲害！我都剪了短髮還能看著我說：『嘿？！阿妳不是死了嗎？妳就是那個映心啊！』」

▲大牙拍攝期間經歷不少「第一次」。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）



大牙向《三立新聞網》透露，拍攝《金家好媳婦》期間經歷了許多「第一次」，被車撞、滾山坡、坐牢、接吻和床戲樣樣來，但最令她印象深刻的是被獄友欺負的那場戲。

▲大牙精湛的演技受到關注。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）



「那場戲他們直接把我的頭壓進便當裡轉，要我吃好吃滿別再抱怨，雖然看劇本就知道會有這段，但正式來的時候，我心裡好震撼！」大牙透露那是第一次體會到被霸凌的感覺，「那種羞辱感太真實了，眼淚都不自覺往下掉。」

▲《金家好媳婦》是大牙的第二部八點檔。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）



事實上，《金家好媳婦》是大牙接下的第二部八點檔，戲份加重了不少，本來就不擅長說台語的她，演戲前曾因愛面子不想被糾正而越來越不愛講台語，但自從接演本土劇後，台語越說越流利，演技也更加進步，成功把粉絲族群擴展到婆媽網友。