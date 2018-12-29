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李興文24歲兒曬「整罐大麻」認服用　被爸逼問改口：假的

娛樂中心／綜合報導

演員李興文以「報告班長」正義形象著稱，不過29日卻爆出他24歲長子李堉睿在IG上秀出一整瓶大麻，還分享抽大麻的好處，稱自己在作業時都把這些當成營養劑，「它就像是我每天的咖啡因藥丸，我每天的咖啡因攝取。」對此李興文回應，兒子曬出的大麻是假的。

李興文（圖／記者李鍾泉攝）

▲李興文長子在IG上秀出「大麻」還推薦大家試試。（圖／記者李鍾泉攝）

根據《蘋果日報》報導，李堉睿日前在IG上曬出一個玻璃瓶，裡面裝著一些疑似乾草類的物品，他在片中介紹：「這是THC（四氫大麻酚）它就是不同的化學式，功效是一樣的，至少對我的身體來說，你們應該試試看！」對此，李興文回應，已經詢問過兒子，該瓶子裡的並非真的大麻，他轉述李堉睿說法，只是想要測試大家的反應，看看大家會不會信以為真，李興文的妻子也正為此教訓兒子。

出身軍人家庭的李興文與妻子陳淑惠結婚25年育有2子，24歲的李堉睿高三赴美念書，已經畢業返台1年多，目前待業中，而小兒子李畊宏目前也在美國大學。

THC中文名稱為「四氫大麻酚」，是大麻中的主要精神活性物質，其醫療作用主要用於治療腦癌、 乳房癌、關節炎、慢性疼痛和神經病理性疼痛等，但它也容易造成上癮，影響大腦功能，可引致協調障礙、集中力減弱等，嚴重者甚至還會產生幻覺、幻聽等。

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