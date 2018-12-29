台灣最正吃貨孕婦！陳意涵懷孕8個月狂吃「只胖3公斤」有原因

記者洪文／台北報導

陳意涵因懷孕缺席新片《比悲傷更悲傷的故事》宣傳活動，如今全台票房突破2.2億，即使懷孕8個月，她仍舊挺著孕肚現身力挺，但是女神一點都不顯胖，私下是吃貨的她其實狂吃，卻只胖了3公斤，令人稱羨。被問到預產期，她笑說：「其實下個禮拜就可以生了，實際預產期在2月1日，差不多了。」

▲陳意涵懷孕8個月狂吃，只胖3公斤。（圖／記者李毓康攝）



雖然身懷8個月孕肚，陳意涵卻一點都不顯胖。被問到怎麼做到的？私下是吃貨的她笑說：「我其實是假懷孕，人家想休息怎麼樣？肚子藏得比較好，Hold比較緊而已。」她坦言，只胖了3公斤，「我其實吃非常多，但是我太無聊了，所以我還是持續有在運動，一直在跟寶寶搶食，但是熱量又消耗很大。」

主持人楊達敬告訴陳意涵，《比悲傷更悲傷的故事》是她歷年來在台灣最賣座的電影。她笑回：「真的嗎？我不知道，我的電影都還蠻賣座的，不知道哪個是最賣座的電影。」但她很開心，「很久沒有在台灣拍電影，很開心有這樣的好成績。」

▲陳意涵挺8月肚爬山4小時超狂。（圖／翻攝自微博／陳意涵）



《比悲傷更悲傷的故事》上映不到1個月，全台票房突破2.2億台幣，觀影總人次突破92萬人次，榮登全台年度票房冠軍。超強口碑不只在台灣發酵，亞洲其他國家包含香港澳門、新加坡、馬來西亞已接連上映，皆打破了3年來台灣電影的最佳開票票房，感動不分國界。

劇組29日於西門町樂聲影城舉辦感謝記者會，導演林孝謙、編劇呂安弦率劉以豪、陳庭妮、吳映潔（鬼鬼）、禾浩辰（布魯斯）、大慶、石知田、姚愛寗登台，全員舉杯破億香檳和現場粉絲朋友一同慶祝電影票房佳績，表達感謝各界朋友們的支持，邀請大家再次一起感受故事的愛與珍惜。