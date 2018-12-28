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東京二丁目同志趴場解密！GoGo舞者Sasuke私生活曝光：我很幸福

記者洪文／綜合報導

台灣原創的紀錄片影集《酷兒亞洲 - 日本》完結篇《Go-Go 舞者的舞動人生》，解密東京新宿同志大本營二丁目。這裏有超過450間同志夜店和酒吧，密度高居世界之冠，而在日本同志夜生活中，Go-Go 舞者是不可或缺的一部分，經常受邀巡迴演出的他們，在亞洲、甚至全球都有大量粉絲。

▲▼《酷兒亞洲 - 日本》完結篇《Go-Go 舞者的舞動人生》在新秀健兒Sasuke和女神級舞者Yumika。（圖／gagaoolala提供）

▲▼新秀健兒Sasuke夜店表演畫面。（圖／gagaoolala提供）

▲▼《酷兒亞洲 - 日本》完結篇《Go-Go 舞者的舞動人生》在新秀健兒Sasuke和女神級舞者Yumika。（圖／gagaoolala提供）

《Go-Go 舞者的舞動人生》在新秀健兒Sasuke和女神級舞者Yumika的帶領之下，直擊東京夜生活最「敢性」的一面。Sasuke自去年入行開始，人氣便高居不下，在推特、IG有大量追蹤者外，更攻佔如Badi等多本LGBTQ雜誌封面。身為一名職業Go-Go舞者，高顏值、大肌肌、快包覆不住重點部位的逼仄熱褲都只是基本配備，最重要的就是必須挑逗觀眾，撩起他們的感官慾望。

儘管表演經常遊走在尺度邊緣、生活看似香豔刺激，Sasuke卻不如大家想像的遊戲人間，目前和同性伴侶同居的他，十分認真的看待自己的工作，「讓眼前的客人們感到興奮，會很開心也很緊張。」陽剛精實的體魄和違和的靦腆笑容是他的招牌，儘管每個週末都必須在舞台上扭腰擺臀通宵熱舞，他卻覺得很幸福。

▲▼《酷兒亞洲 - 日本》完結篇《Go-Go 舞者的舞動人生》在新秀健兒Sasuke和女神級舞者Yumika。（圖／gagaoolala提供）

▲Sasuke雜誌封面。（圖／gagaoolala提供）

在交友軟體和社群網站風行之前，夜店就是隱身日常的男女同志們唯一的交友管道，Go-Go舞者和同志夜店相輔相成，讓LGBTQ成員有個可以誠實面對自己性向的宣洩出口。雖然在夜店的工作只是生活的一部分，但Sasuke很慶幸可以成為東京同志浮世繪的一份子，也希望可以讓更多年輕一代的同志了解夜店文化。

▼Sasuke訪談精華。（影片取自Youtube，如遭移除請見諒）

另一位Yumika則擔任女同志夜店Tipsy的駐店舞者已經4年，但每次登台對她來說都是一次全新的體驗，有著細緻五官和姣好體態的Yumika，長相和舞台魅力媲美韓國天團少女時代成員，一舉手一投足，都讓全場1500位女性為之瘋狂，「我會思考女性喜歡什麼樣的造型，這就像是成為可愛女孩的變身儀式。」

▲▼《酷兒亞洲 - 日本》完結篇《Go-Go 舞者的舞動人生》在新秀健兒Sasuke和女神級舞者Yumika。（圖／gagaoolala提供）

▲女神級舞者Yumika。（圖／gagaoolala提供）

Tipsy是全日本規模最大、也最受女性歡迎的夜店，不論是想嘗鮮的「直女」或女同志，都可以進場一同狂歡，甚至和Yumika等Go-Go舞者進行親密接觸。許多女孩懷抱著夢想來到Tipsy當舞者，為的不是名氣和掌聲，而是一個毋須躲躲藏藏、甚至可以大聲宣告自己同志身分的舞台。

▲▼《酷兒亞洲 - 日本》完結篇《Go-Go 舞者的舞動人生》在新秀健兒Sasuke和女神級舞者Yumika。（圖／gagaoolala提供）

▲女神級舞者Yumika表演畫面。（圖／gagaoolala提供）

就像是Yumika在《Go-Go 舞者的舞動人生》中所言：「我希望以後LGBT不再是特別的存在，而是能理所當然地被大家接納，像是大家聽到TIPSY能表現得習以為常。我很期待未來的日本變成這個模樣。」

《酷兒亞洲 - 日本》最終回《Go-Go 舞者的舞動人生》目前正在亞洲最大LGBTQ影音平台GagaOOLala免費熱映中。

▼Yumika訪談精華。（影片取自Youtube，如遭移除請見諒）

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關鍵字

酷兒亞洲 , Go-Go舞者的舞動人生, Sasuke, Yumika

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