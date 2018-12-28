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吳承洋半夜健身房重訓1.5個月　體脂剩下8％

記者洪文／綜合報導 

賀歲片《大三元》除了麻將、歌舞場面還有搞笑橋段，男主角張軒睿和吳承洋還有一段拳拳到肉的激烈的拳擊戲碼。開拍之前，兩人像拳擊選手一樣接受1個半月密集的拳擊訓練，並且為了呈現出拳擊手的體態。

▲▼《大三元》劇照。（圖／牽猴子提供）

▲《大三元》劇照。（圖／牽猴子提供，以下同）

吳承洋表示，自己特別去健身房接受教練的重量訓練和減重課程，在一個月的時間裡體脂肪率從14%一路減到只剩下8%，可說是煞費苦心，而到了正式拍攝之前，兩人還特別先做了數十下伏地挺身凸顯肌肉線條。
 
雖然吳承洋曾經學過武術，本身有武術底子，但他認為武打和拳擊還是兩個截然不同的領域，所以很多東西都還是要從頭學起，包括打拳的節奏、步伐等，表現出一種不能輸的氣勢。對他來說，這場戲可說是自己整部電影裡面的重頭戲，「我自己覺得要表現出拳擊手的狀態，所以拳擊課下課以後我還常半夜跑去健身房重訓，回想起來真的是蠻辛苦的1個半月。」

▲▼《大三元》劇照。（圖／牽猴子提供）
 
《大三元》28日公布兩款正式海報，Ella陳怡樺和張軒睿，以及澎恰恰、黃仲崑、羅時豐、王彩樺、陶傳正、王琄、李沛旭、曾莞婷、方季惟、溫翠蘋、海裕芬、巴鈺、許富凱、嚴正嵐、吳承洋、言野、顏毓麟、阿翰、那那大師、皮皮等眾演員一字排開，向大家拜年，預祝金豬年大發，充滿最道地、最喜氣又最濃烈的過年氣氛。

    《大三元》將在2019年2月1日農曆春節全台上映。

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