史上首次！防彈7人上榜破紀錄　水行俠奪冠「世界最帥」

記者吳睿慈／綜合報導

每年都會評選全球百大美女、百大帥哥的「TC Candler」，2018年的榜單在28日晚間終於公開，防彈少年團成員V去年拿下「最帥臉蛋第一名」，今年卻掉到第5名，最帥男星則是由《水行俠》傑森摩莫亞（Jason Momoa）勇奪冠軍寶座。

防彈柾國反超贏過V，成為「亞洲最帥」。（圖／翻攝自Youtube）



防彈少年團2018年聲勢在國際大漲，7位成員一舉進入百大榜單，J-Hope得到88名、RM得到79名、Suga拿下67名、Jin勇奪47名、Jimin得到45名、V則是從去年冠軍掉到第5名，老么柾國一舉竄升拿下第2名，韓團首度全數成員上榜，且所有成員壓過第94名的「美國隊長」克里斯伊凡，堪稱破紀錄的創劇。

▲美國隊長名次在防彈後面。（圖／翻攝自Youtube）



Kpop一年比一年聲勢高漲，韓星入圍榜單的比例也越來越多，EXO成員世勳、Kai分別拿下15與51名；風靡全球的電影《復仇者聯盟》主角「洛基」湯姆希德斯頓僅78名、「雷神」克里斯漢斯沃也只有74名。

▲水行俠榮登世界最帥。（圖／翻攝自Youtube）



第一名則是近來人氣爆漲的《水行俠》傑森摩莫亞（Jason Momoa），他PK掉防彈V，TC官方甚至破例在留言處安慰歌迷，不要太難過，韓粉威力強大，許多人跌破眼鏡。