文慧如破億cover神曲全下架！　網驚狂哀嚎...她解釋原因了

記者盧薇淩／台北報導



億萬翻唱女神文慧如近日推出新專輯《親愛的你＿＿怎樣的我》，8日凌晨，她的YouTube頻道無預警地將所有翻唱歌曲下架，全數總計破億點閱率，各官方社群平台還同時放上了「載入錯誤圖」，引發歌迷一陣猜測與哀號，紛紛留言表示：「我的精神糧食去哪了！難道帳號被檢舉停用了嗎？」嚇壞歌迷也此引起外界的好奇心，而隨後她也揭曉原因。

▲文慧如翻唱歌曲全數下架 。（圖／華研提供）

在28日中午12點，文慧如公開了原創歌曲《怎樣的我》歌詞版MV，而原來將翻唱歌曲的影片下架是為了彰顯她的決心，不眷戀網紅身份，寧可以自己的創作重新再出發，她真誠表示：「或許大家對我的印象是一位Cover歌手，可是我一直渴望大家有一天會因為我的原創作品而認識我，也希望大家可以給我的創作一個機會。關閉Cover視頻是希望大家能更Focus在我的創作。」對於歌迷們擔心文慧如是否自此就不再推出翻唱歌曲了？文慧如說：「碰到自己喜愛的歌時，還是會繼續唱給大家聽，大家真的不用擔心！也很希望大家可以支持我人生首張的創作專輯！」

▲文慧如推出新專輯。（圖／華研提供）



首張創作專輯取名為《親愛的你＿＿怎樣的我》，原因在於「億萬翻唱女神」這稱號一直以來其實就像個包袱壓在她身上。因翻唱備受喜愛的同時，文慧如時常問自己：「這樣被大家喜歡的我，就是完整的我嗎？」翻唱喜歡的歌曲並受到喜愛，是很榮幸的事情。但是對於喜愛創作的文慧如而言，其實更希望演唱自己的創作時也能被大家聽見並且接受。