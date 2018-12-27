6200元賣「假天絲風衣」　林鴒被買家聯合告！判決結果出爐

娛樂中心／綜合報導

網拍女模林鴒經營網拍服飾，販售的6200元「天絲風衣」卻在去年被賣家控訴「其實是100%聚酯纖維」，遭20多名受害消費者組成的自救會提告詐欺。不過，如今判決結果出爐，全案終結不起訴，林鴒感慨「終於等到司法證明清白」。

▲林鴒先前遭買家提告詐欺。（圖／翻攝自臉書／Cleo - 林鴒 -）

據《壹週刊》報導，林鴒被控告賣衣詐欺一案，已經在日前得到「不起訴」判決。她無奈表示，這段期間最難過的是，自己、家人和粉絲都被網友霸凌，網路社團裡的故事甚至編造得越來越誇張，讓她一度沮喪想不開，所幸在親友支持下撐過去，現在已經看開，樂觀表示「明年會繼續努力下去」。

▲林鴒販售的天絲風衣被踢爆「沒有天絲成份」。（圖／翻攝自網路）

林鴒先前在網路商店販售6200元的天絲風衣，卻被抓包衣服標籤寫著「50%棉、50%聚酯纖維」，送驗之後則確定是「100%聚酯纖維」。許多受害消費者在臉書社團踢爆此事，更進一步組成自救會，向林鴒提告：「那天絲是百分之百構成詐欺，一定要把她控告到底。」

▲林鴒解釋是誤信布商提供的資訊。（圖／翻攝自臉書／Cleo - 林鴒 -）

不過，林鴒對此事發表聲明，解釋一開始詢問布商時，得到的答案就是「材質含有天絲」，因為自己摸了、看了之後喜歡，就不疑有他的販售，卻忘了市場上有很多類似的料子，「我當時卻用摸的和看的，就以為是相同的，完全沒想過有其它的可能，這真的是我經驗不足的錯誤，非常抱歉。」

對於詐欺指控，林鴒認為是曲解，「如果是惡意詐騙你們，為什麼一開始衣標被印錯了，我們自己卻沒有發現呢？因為我們『從沒想過』要在材質上做任何欺騙，所以也一直都不會刻意去檢查材質標示的標籤，我們一直都很信任布商提供的資料。」但對於品管疏失，她承認錯誤，未來會更謹慎檢驗。