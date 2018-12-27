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李千那歡愛後不理　徐鈞浩變「恐怖情人」撞牆討拍

記者李欣容／綜合報導

徐鈞浩在《種菜女神》中因和李千那發生關係，對李千那產生依賴感，但李千那卻急著想甩開他，讓他開始有自殘行為。雖拍攝時有防護措施，但因為戴上盲人隱形眼鏡，讓徐鈞浩有好幾下都是真的用頭撞牆。

▲▼李千那照顧徐鈞浩幫忙拿重物 。（圖／歐銻銻娛樂）

▲徐鈞浩劇中很黏李千那，變成恐怖情人 。（圖／歐銻銻娛樂）

徐鈞浩在劇中對李千那產生依賴感，如同橡皮糖一樣走到哪黏到哪，一旦被拒絕，就會產生自卑心理猛撞牆自殘。回想拍攝這場戲，事前工作人員在徐鈞浩額頭上貼了防護，但正式開拍徐鈞浩完全顧不上防護，直接一頭撞上牆壁，一拍完立刻暈到躺在床上。

▲▼李千那照顧徐鈞浩幫忙拿重物 。（圖／歐銻銻娛樂）

▲徐鈞浩撞牆自殘 。（圖／歐銻銻娛樂）

其中一場徐鈞浩睡前懇求李千那抱他的戲，因為拍攝當天氣溫近38度，室內密不通風，兩人汗流浹背，排戲時徐鈞浩說出：「抱我！」李千那第一瞬間的反應竟回他：「不要！我現在很黏。」

▲▼李千那照顧徐鈞浩幫忙拿重物 。（圖／歐銻銻娛樂）

▲李千那照顧徐鈞浩幫忙拿重物 。（圖／歐銻銻娛樂）

兩人忍著悶黏感拍完後一起逃出戶外，但因為徐鈞浩看不到，李千那必須照顧他，有時候東西太重還會碎念，但徐鈞浩馬上裝可憐，李千那也拿他沒轍，事後徐鈞浩笑說：「我就是仗著我看不到，什麼事情都給她做。」

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