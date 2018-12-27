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首爾旅遊注意！計程車費用要調漲了　起跳就破百元台幣

蘭妮小姐的泡菜國觀察日誌 蘭妮小姐

蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Supe..

文／蘭妮小姐

最近要去首爾旅遊的朋友請注意喔
首爾市的計程車即將漲價

▲《三流之路》搭計程車畫面。（圖／愛奇藝提供）

▲計程車是許多韓國人與遊客都會使用的交通工具。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

最快從下個月開始
一般計程車基本料金，也就是起跳費用
上漲800韓元來到3800韓元（接近105元台幣）
模範計程車基本料金上漲1500韓元
來到6500韓元（大約178元台幣）
另外凌晨0點到4點的深夜時段
起跳從3600韓元上漲到4600韓元（約126元台幣）
等更換計費器作業完成之後
最快明年1月底、最晚2月初開始實行

▲南韓的計程車種類。（圖／CFP）

▲南韓黑色的「模範計程車」事故少，因此費用也較高。（圖／CFP）

上一次首爾計程車調漲是在2013年
當時起跳價從2400韓元漲到3000韓元
已經五年多沒有漲價了
尤其最近Kakao要推出共乘叫車系統
很多計程車司機擔心生計受到威脅上街抗議
現在調漲方案通過之後
我想這應該可以緩解一下司機的不滿

▲《三流之路》搭計程車畫面。（圖／愛奇藝提供）

▲《三流之路》搭計程車畫面，銀色是比較常見的計程車種類。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

話說蘭妮小姐住在首爾的時候
幾乎不搭計程車
不是因為價格，而是因為和司機溝通心很累XD

當時以起跳費3000韓元來講
換算不到台幣100元
我覺得和台灣相比算是很便宜
畢竟韓國物價是台灣的兩到三倍啊

我當時住在江南捷運站附近
這麼大的站
地址又是江南大路xx號是非常好找的
不過如果是私人旅遊或是出差
在首爾招計程車就會遇到大麻煩
要嘛就是司機拒載
要嘛就是上車之後沒有導航
民宿地址看半天不知道怎麼走
然後就被趕下車了......
對於首爾計程車司機的怨念
當時我也寫過一篇專欄

▲南韓的計程車種類。（圖／CFP）

▲南韓最近流行用APP叫車。（圖／CFP）

後來開始有了Kakao Taxi的出現
真的是方便太太太太太多了
只要用簡訊溝通輸入地址即可
每個和系統合作的司機都是用手機導航
上車之後不需要廢話，就能平安到目的地
只是說如果半夜時段要在東大門或是梨泰院
這些熱門地點叫車很容易叫不到
還是得站在路邊搶計程車了

建議大家對首爾交通不熟又有可能搭計程車的話
一定要先準備好入住民宿的地圖和韓文名稱
或是附近地標的韓文名稱
這樣和司機溝通時應該會比較方便喔^^

蘭妮小姐

蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Super Junior開始學韓文，曾在韓國首爾旅居一年半，擔任科技新創公司大中華區行銷經理，從迷妹變身韓國OL，長期關注韓國脈動。本文由【Hallo Laney 蘭妮小姐】授權提供

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關鍵字

南韓, 首爾, 旅遊, 計程車, 日韓風

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