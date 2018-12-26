日本最可愛女國中生是她！　13歲「抖音女孩」網讚：天使臉蛋

▲全日本最可愛國中生決賽結果出爐，北海道富本愛琉奪下冠軍。（圖／翻攝自推特／富本愛琉）

記者陳芊秀／綜合報導

日本舉辦「JC Misscon 2018」選美活動，要選出全日本最可愛的國中生，26日在東京舉行決賽，最後由13歲出身北海道的富本愛琉奪下冠軍。同時她也是抖音小有名氣的網紅，相較於前一屆飽受酸評，最新一屆冠軍被狂讚「可以接棒當偶像了！」

富本愛琉現在是國中二年級，且已經是小學生時尚誌《Nicopuchi》的讀者模特兒，更跨海開設抖音帳號，吸引不少粉絲關注。她擁有臥蠶大眼、纖細身材，當聽到自己的名字被念出來時嚇了一跳，戴上后冠、披風，展現絕佳自信。

▲富本愛琉開設抖音掀起人氣，被讚有天使臉孔。（圖／翻攝自推特／富本愛琉）

據日媒《Modelpress》報導，選美比賽「「JC Misscon」已經舉辦第二屆，冠軍將被大型藝能公司簽下經紀約，第一屆由來自福岡的有川沙姫獲得，不過獲獎前三名皆被網友酸評「這在班上當第一美也有點困難」，相隔一年評價提升，同時第二屆冠軍是從3000人報名中脫穎而出。

▲日本最可愛女國中生第一屆冠軍是有川沙美，當時引來網路議論。（圖／翻攝自日本Line直播）

▲冠軍富本愛琉和準優勝こころん。（圖／翻攝自日網／ModelPress）