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韓國網紅愛去的是這裡！　5景點拍下「人生美照」

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓名列國人2018年最愛去的國家前5名，街頭處處可見外國遊客，如果去膩了景福宮、首爾塔這些景點，不妨來看看以下5個在IG上超熱門的「網美打卡點」吧！

大悟書店（대오서점）

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

▲大悟書店。（圖／記者楊蕎綺攝）

IU專輯封面。（圖／翻攝自IU官方臉書）

▲▼IU和防彈少年團RM都曾在大悟書店留影。（圖／翻攝自臉書、推特）

大悟書店RM。（圖／翻攝自防彈少年團推特）

大悟書店位於地鐵景福宮站附近，是南韓最古老的二手書店，現在已為咖啡廳經營，但保留過去的書架、拉門等室內擺設，依然很有復古味道，許多歌手MV及綜藝節目都曾到此取景，老闆娘非常友善，室內院子開放讓大家盡情拍，拍累了還能坐下來喝一杯咖啡，到這裡時間都像是慢了下來，可以享受旅途中難得的愜意。

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

▲▼拍照拍累了，可以坐下來喝杯咖啡，或是用院裡的鋼琴彈上一曲。（圖／記者楊蕎綺攝）

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

【地址】

首爾鐘路區紫霞門路7街55號
서울 종로구 자하문로7길 55

碧蹄站廢鐵道（벽제역 폐철길）

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

▲碧蹄站廢鐵道是近年在韓的新興景點。（圖／記者楊蕎綺攝）

▲碧蹄站隧道洞口望出去很有童話夢幻感。（取自@bbang_pic.k IG，如遭刪除請見諒）

碧蹄站廢鐵道是近幾年新興的景點，目前還沒有太多外國遊客，但在韓國本地相當熱門，假日時間總是一對對情侶在這裡拍下「人生閃照」，最經典的場景便是在隧道洞口，望出去可看到遠方的北漢山，搭配延伸的鐵道和洞頂落下的枝葉，無論何時都能拍出如動畫般的夢幻畫面。

柳昇佑MV。（圖／翻攝自starship Naver post）

▲▼歌手柳昇佑曾在此拍攝MV。（圖／翻攝自starship Naver post、Youtube）

柳昇佑MV。（圖／翻攝自Youtube／starshipTV）

【地址】

京畿道高陽市德陽區大慈洞
경기 고양시 덕양구 대자동
近地鐵三松站，須再轉乘公車

松島海上纜車（송도 케이블카）

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

▲松島海上纜車。（圖／記者楊蕎綺攝）

到釜山必去當地海邊走走，除了海雲台、廣安里等地之外，松島也是熱門選項之一，寬敞的天空步道、海上纜車，幾塊漆上鮮豔色彩的消波塊，搭配整片的蔚藍，畫面充滿童趣的可愛。

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

▲▼松島海上纜車。（圖／記者楊蕎綺攝）

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

【地址】

釜山西區松島海邊路171號
부산 서구 송도해변로 171

牙山曲橋川銀杏路（곡교천은행나무길）

▲曲橋川銀杏路到了秋天就鋪成一片金黃色地毯。（取自@korea_magichour IG，如遭刪除請見諒）

曲橋川銀杏路位於忠清南道天安市，距離首爾市區約1個半小時車程，每到秋天，一整條滿滿的銀杏黃毯，總吸引許多遊客到此，是當地相當熱門的景點。

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

▲▼牙山曲橋川銀杏路。（圖／記者楊蕎綺攝）

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

【地址】

忠清南道牙山市鹽峙邑白岩里502-3號
충남 아산시 염치읍 백암리 502-3

天空公園（하늘공원）

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

▲▼2018年天空公園多了掃帚草和粉黛亂子草。（圖／記者楊蕎綺攝）

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

天空公園位於首爾世界盃公園，四季皆有不同美景，雖然須爬上291階階梯，但上去之後能俯瞰首爾城市景色，公園內也有一大片芒草原，2018年秋天還多了掃帚草和粉黛亂子草，成為超IG打卡景點。

大悟書店,碧蹄站廢棄鐵道,松島,銀杏路,天空公園。（圖／記者楊蕎綺攝）

▲爬上天空公園後，可俯瞰首爾景色。（圖／記者楊蕎綺攝）

【地址】
首爾麻浦區天空公園路95號
서울 마포구 하늘공원로 95

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

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大悟書店, 碧蹄站, 廢棄鐵道, 松島, 銀杏路, 天空公園, 三清洞石牆路

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