百貨公司創舉！　天天閉店前都有金曲歌王「說晚安」

記者關韶文／台北報導

金曲歌王蕭煌奇推出溫暖人心的新歌《晚安》，這首歌戲劇《一千個晚安》片尾曲，隨著該曲的熱播與發酵，更受到新光三越百貨公司青睞，年底前全台在閉店時，都可聽到蕭煌奇的《晚安》。

聽到這樣的好消息，蕭煌奇笑說，「沒想到真的圓夢了，希望大家在逛街回家前，聽到這首歌都能夠有好的心情。」蕭煌奇要用最真摯溫暖的嗓音，讓大家忘卻整日的疲勞與疲憊，陪伴所有歌迷迎接2019年。

▲蕭煌奇新歌《晚安》獲得廠商青睞。（圖／環球提供）

《一千個晚安》上映倒數，劇情闡述戲劇中被遺棄的小女孩，每天向大樹道晚安，過了一千個晚安，才發現殘酷的事實，卻也因此得到了生命中更多的禮物；一句簡單的晚安，就像是句溫暖的問候。蕭煌奇為了該劇量身打造這首歌，他表示，「這首歌我覺得是一種祝福，可以想想對於關心的人，有多久沒跟他(她)說晚安了呢？晚安是很溫暖的一句話，讓人可以帶著笑容入睡。」

蕭煌奇今年加盟環球音樂，將在明年推出全新專輯，他談到，「最近都在閉關中，想要為新專輯多寫幾首歌曲。」而蕭煌奇12月31日將在台南參加2019台南心時代跨年晚會，擔任倒數前的壓軸演出，並會參加台視《超級巨星紅白藝能大賞》錄製，活動邀約不斷。