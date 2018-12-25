ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

百貨公司創舉！　天天閉店前都有金曲歌王「說晚安」

記者關韶文／台北報導

金曲歌王蕭煌奇推出溫暖人心的新歌《晚安》，這首歌戲劇《一千個晚安》片尾曲，隨著該曲的熱播與發酵，更受到新光三越百貨公司青睞，年底前全台在閉店時，都可聽到蕭煌奇的《晚安》。

聽到這樣的好消息，蕭煌奇笑說，「沒想到真的圓夢了，希望大家在逛街回家前，聽到這首歌都能夠有好的心情。」蕭煌奇要用最真摯溫暖的嗓音，讓大家忘卻整日的疲勞與疲憊，陪伴所有歌迷迎接2019年。

▲▼蕭煌奇。（圖／環球提供）

▲蕭煌奇新歌《晚安》獲得廠商青睞。（圖／環球提供）

《一千個晚安》上映倒數，劇情闡述戲劇中被遺棄的小女孩，每天向大樹道晚安，過了一千個晚安，才發現殘酷的事實，卻也因此得到了生命中更多的禮物；一句簡單的晚安，就像是句溫暖的問候。蕭煌奇為了該劇量身打造這首歌，他表示，「這首歌我覺得是一種祝福，可以想想對於關心的人，有多久沒跟他(她)說晚安了呢？晚安是很溫暖的一句話，讓人可以帶著笑容入睡。」

蕭煌奇今年加盟環球音樂，將在明年推出全新專輯，他談到，「最近都在閉關中，想要為新專輯多寫幾首歌曲。」而蕭煌奇12月31日將在台南參加2019台南心時代跨年晚會，擔任倒數前的壓軸演出，並會參加台視《超級巨星紅白藝能大賞》錄製，活動邀約不斷。

長腿妹穿越馬路遭撞倒在地！ 起身「華麗一甩」竟先顧髮型

推薦閱讀

超狂組合！五月天阿信：嘿嘿～見鬼啦　下秒歡迎「吳宗憲」

蔡健雅第二波MV比首波先曝光！　歌后「自信答案」帥炸

吳宗憲自虧在「五月天面前是諧星」　因《玩很大》受傷！

決心剷除黃牛票！　5000人贊成提案「學日本重罰」

五月天阿信「一句話平安夜撩妹」　2.5萬粉絲融化了❤️

田馥甄在五月天場唱《小幸運》　超幽默「公投題目」笑翻！

羅宏正離開SpeXial隻身開唱！　彩排「腦袋閃白」立刻忘詞

青峰寫「法式色情歌曲」　蔡健雅邊自摸邊唱：自己爽！

蕭敬騰被「一個問題」惹怒！　錄影空檔突然咆哮

最暖冬至！五月天台中「10天10夜」　首唱2.5萬人塞爆！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蕭煌奇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 趙薇爆躲查稅風波「入籍新加坡」　親上火線回應了！
  2. 徐乃麟因韓國瑜隔20年去高雄「湊熱鬧」：看愛情產業鏈
  3. 河正宇被爆「跟善美要電話」　高EQ回：我也喜歡TWICE
  4. 鰲拜私下超狂副業曝光！「國家認證國畫大師」　一幅畫要價700萬
  5. 邊喝酒邊哺乳？　網友灌爆超模IG：想害死寶寶嗎
  6. 新人歌手：領養代替購買　揪林亭翰當志工幫寵物洗澡！
  7. 劉品言為戲陪酒「內心崩潰」　年過30歲只求真愛
  8. 網友私訊：幹嘛不承認整型！　韓瑜怒了…「7字」霸氣回嗆
  9. 江俊翰回來《大時代》了！消失3個月重生...網蓋千樓推爆
  10. EXO快閃台灣4天！真人秀90秒預告　曝光雞蛋肌真實素顏

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366