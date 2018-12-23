《大學生》男星30層樓「雙腳懸空」！工作人員嚇壞：生死一瞬間

▲陳慕拍攝聖誕企劃。（圖／經紀人APO提供）

記者林映妤／台北報導

《大學生了沒》出道的25歲新生代男星陳慕為了迎接聖誕節到來，特別邀請新銳視覺創作攝影師鄭子紘，進行特別企劃，他除了挑戰在30層樓高雙腳懸空坐在頂樓旁，還站在不到直徑50公分的牆上，扮成聖誕老人乘空而降送禮物的模樣！工作人員透露，若當時剛好有一陣狂風吹來，還真的有生命危險！

陳慕回憶起當時情景，笑說當自己一眼望下這30層樓高的高度，差一點腿軟，但為了想透過視覺呈現，讓大家記起兒時的等待偶像聖誕老公公到來的情景，鼓起勇氣克服各種困難完成拍攝，他更感性說：「曾幾何時我們早已忘了聖誕節等待的不是一份希望與愛，而是狂歡與派對的來臨。」

▲陳慕在30層樓高度，雙腳踩在直徑不到50公分的牆上，畫面令人緊張。（圖／經紀人APO提供）

陳慕年幼時即在家人安排下，隻身前往美國求學，並寄宿在親戚家中。獨立早熟的他，雖其實早知道世界上沒有聖誕老公公存在，但每逢聖誕節到來，床頭邊總是會出現屬於自己的聖誕禮物，在國外生活第一年的聖誕節，他意外在床頭邊發現聖誕禮物，原來是遠在台灣的父母親寄了錢給親戚，希望親戚能買一個他會喜歡的禮物給他，裡頭還有父母親留下的小紙條，「聖誕老公公有說，如果有乖乖的，不論你在哪裡，聖誕老公公都會把你想要的禮物帶來給你。」

年幼時父母給予的愛和關心，陳慕一直存在心中，今年聖誕節換自己當聖誕老人，他也打算帶父母去吃聖誕大餐，感恩爸媽對他的愛與付出。



陳慕透露，此次聖誕企劃概念拍攝，結合了自己最喜歡的英雄蝙蝠俠的元素，他認為，蝙蝠俠與聖誕老人都具有正義感，也都是一位關心兒童的慈善家，企盼透過此聖誕拍攝，與自己一點點的影響力把這份愛就像聖誕老人的禮物一樣傳遞給每一個喜愛他的朋友。

▲陳慕聖誕企劃拍攝，想帶愛與希望給粉絲。（圖／經紀人APO提供）

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