劉在錫首度入主tvN收視普普　節目卻讓人推爆原因超感動

文／鍾樂偉

說到最近印象最深的韓國綜藝節目，由韓國「國民MC」劉在錫主持的tvN的綜藝節目《You Quiz on the block》（유 퀴즈 온 더 블럭），可說是眾多新節目中最叫人喜歡的一個作品。

▲《You Quiz on the block》由劉在錫與曹世鎬主持。（圖／翻攝自tvN官網）

作為劉在錫首次在tvN亮相的綜藝節目，《You Quiz on the block》顧名思義就是一個以問答為主線的節目，每一集都是在戶外取景，兩位主持劉在錫與曹世鎬，會走訪韓國各大街頭，隨意找路人，讓他們回答由劉在錫發問的題目。而作為第二主持的曹世鎬，便會從旁向參賽者提供一些協助。成功連續答對5題的觀眾，便可獲得電視台準備的100萬韓幣獎金。

第一季的節目在今年8月底開播，直至11月中為止，然而雖然有劉在錫的加持，最終收視率卻不見特別亮麗，12集節目中最高收視的一集，僅有2.2%，其他集數平均收視都只維持在1.5%左右。收視縱然不高，但《You Quiz on the block》有一種看完讓人會心感動的溫暖感，這都是因為它有別於一般主流的韓綜節目般，以明星為主角，反而是以市民的故事為賣點。

▲《You Quiz on the block》在街頭取景，意外捕獲藝人Gaeko。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

節目最大的資產，不是送出的100萬韓圜獎金，那都是點綴而已。最重要的反而是透過劉在錫和曹世鎬兩位主持，跟走在街頭的市民所點出的現實感與生活化的節奏，才是最叫人享受的地方。在每一集裡的一小時內，劉在錫和曹世鎬只要在街上碰上了誰，都可以隨便地跟他們聊天，也可以自由地談任何話題。

二人毫無顧忌地走遍大大小小的街角，當每一位市民看到劉在錫和曹世鎬時，都會熱情地招呼他們，更會主動地向鏡頭，分享他們每天經歷的生活瑣碎事，還會說出他們內心所想、所關心的人生故事心聲，讓整個節目彌漫著豐富的人文氣息。

▲劉在錫、曹世鎬與老婦人的互動超好笑。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

好比「延禧洞」那一集裡，我們看到劉在錫和曹世鎬走進一間有幾位老婦人在的美髮店，雖然最終她們都搞笑地拒絕參與問答活動，沒有送出那100萬獎金，但兩位主持藉由聊天，從她們的生活、談到劉在錫家中小朋友的片段，都是比提問環節更加趣味、更有人情味的內容。

接著兩人在街上碰到了一位快遞員，跟他們雖然又沒有玩問答遊戲，但席間又談到當快遞員的辛酸，而兩人的出現，正好讓他們可以在疲憊不堪的工作生活上，得到一點安慰。

▲《You Quiz on the block》有許多感人的故事。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

另外，有些時候，當我們看到拿到100萬獎金的市民，可以藉此來解決生活上不足，作為觀眾的我們，也會為他們感到高興，比方說那位因病而需要家人支付大量醫療費的女高中生，在拿到100萬獎金後便感動得落淚，與家中哥哥分享喜悅，絕對帶給觀眾不少治癒的感覺。還有拿到獎金後的好老師，決定把錢都分給學生，讓他們買書豐富自己的知識，都是節目讓人感到溫暖的情節。

所以，呈現現實「生活場景」，讓市民成為主角，在節目內說出他們心聲，才是《You Quiz on the block》的節目定位。當然，我們不會忘記劉在錫和曹世鎬翻椅子的搞笑片段，也正因為有這兩位主持的功力，懂得不斷發掘問題跟市民傾談，節目才能帶出它應有的效果。

期待春暖花開時，再次看到《You Quiz on the block》第二季的出現﹗

本文由鍾樂偉【重點是人情味：韓綜《You Quiz on the block》】授權提供

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多鍾樂偉專欄文章