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王宇婕《炮仔聲》霸氣大姐頭！開紅跑車倒追猛男陳志強

記者林奕如／台北報導

三立最新八點台劇《炮仔聲》即於下週接擋《金家好媳婦》，王宇婕久未露面這次也加入演出，飾演陳志強的上司，不知道對方一直以來都有女朋友，還瘋狂倒追他，陳志強則基於公司上司難以拒絕，王宇婕表示她戲中是霸氣大姊頭，但戲外卻被陳志強虧到不行。

▲《炮仔聲》王宇婕開跑車倒追陳志強。（圖／三立提供）

▲《炮仔聲》王宇婕開跑車倒追陳志強。（圖／三立提供）

王宇婕在演藝圈被公認是「地獄倒霉鬼」，沒想到劇組卻安排她親自駕駛紅色百萬跑車追求陳志強，當陳志強得知要被王宇婕載，直喊「心驚驚」，因為王宇婕最近在短短半個月內就被追撞兩次，李燕更在臉書上呼籲大家：「不要跟王宇婕聊天！」原因竟是有次李燕跟王宇婕多聊了幾句之後，李燕停在路邊的車也被追撞了，引網友熱烈討論，開玩笑說「把她孤立，讓她沒朋友！」

▲《炮仔聲》王宇婕開跑車倒追陳志強。（圖／三立提供）

▲《炮仔聲》王宇婕開跑車倒追陳志強。（圖／三立提供）

王宇婕急忙解釋，表示這陣子運氣真是背，不只李燕，她車停在停車格，人在車上化妝也會被車撞，這絕不是開車技術的問題，拍攝時陳志強聽到王宇婕和李燕聊天，說兩人想要去杜拜旅行，陳志強趕緊笑虧說：「去什麼杜拜，你們比較需要先去拜拜吧！」

時隔很久沒有演出台劇的王宇婕，自認至今台語還是「不輪轉」，但她為戲可是做足準備，拍戲現場還秀出自己用羅馬拼音成台語的劇本，甚至找了台語老師幫她惡補。陳志強表示，很喜歡跟王宇婕對戲，因為她上戲前一天晚上都會打給陳志強，跟他對台詞，順便練習發音，在現場都不用看劇本了，因為前一天晚上都看熟了，每天晚上只要等電話來就好了。

陳志強大讚王宇婕很認真，之前看她參與《甘味人生》時，就覺得很納悶，笑說「怎麼有人台語這麼爛還敢來演台劇！」如果金鐘獎有「最佳勇氣獎」一定要頒給她，更虧她「後台一定很硬」，才能接到台語劇一角，逗得王宇婕哭笑不得！

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