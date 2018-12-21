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小龍女欠租回家…隔8天又搬走了！　吳綺莉0金援：交給神

記者傅家妤／綜合報導

「小龍女」吳卓林從加拿大返港後，與老婆Andi在外住賓館，沒想到12日卻鬧出沒錢交房租、報警求助事件，最後由媽媽吳綺莉出面幫忙付清、解決。近日吳綺莉出面受訪談及此事，稱女兒目前已經再度搬離家中，而她也沒有特別金援對方：「大家都沒有提起，我不擔心，我有宗教信仰，很多事情都交給神。」

▲吳卓林跟女友訂婚「改姓氏」　吳綺莉收到喜訊回應了！（圖／翻攝自Andi Instagram、吳綺莉微博）

▲吳綺莉稱女兒與老婆已經再度搬離家中。（圖／翻攝自Andi Instagram、吳綺莉微博）

吳卓林與老婆Andi先前二度被爆出因為拖欠租金，分別在加拿大及香港遭到房東及賓館趕出，之後媽媽吳綺莉幫她還清在香港的租金，讓兩人搬回家中暫住，之後吳綺莉被問及此事時，都封口拒絕回應。

吳卓林（小龍女）和Andi。（圖／翻攝自IG／uchux2）

▲吳卓林跟女友在加拿大與香港都曾因拖欠租金被趕走。（圖／翻攝自Andi Instagram）

根據香港媒體報導，吳綺莉21日出席慈善活動時，終於鬆口稱其實女兒與Andi已經再度搬離家中，被問及是否會擔心時，她則表示：「每個人都有自己的觀點和角度，不可以逼迫別人做不喜歡的事，有時候越不讓她做，她越是要做。」認為女兒已經長大，不想阻止對方做想做的事，她也只會在必要時提醒女兒該怎麼做。

▲▼吳卓林與Andi。（圖／翻攝自Andi IG）

▲吳綺莉稱並沒有給於女兒小倆口金錢上的幫助。（圖／翻攝自Andi Instagram）

後來被問及吳卓林先前才因欠下租金而搬回家，如今再度離開家裡，是否曾向她要求經濟上的幫助，吳綺莉表示：「大家都沒有提起這件事，也擔心不來，我有宗教信仰，很多事情都交給神，我有祈禱，盡量做好自己。」

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