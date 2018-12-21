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她點餐自稱「伯賢夫人」　餐廳誠懇回覆⋯網傻眼：伯賢結婚了？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團EXO成員帥氣又有魅力，出道以來擄獲許多少女粉絲。近日，有一張關於成員伯賢的截圖引起熱議，一名粉絲疑似把自己的ID取為「伯賢夫人」，卻讓店家直覺回應她有位老公叫做「伯賢」，爆笑的對話被PO上網，大批歌迷笑翻回應「伯賢有老婆了，我怎麼不知道」。

▲▼她點餐自稱「伯賢夫人」　餐廳誠懇回覆⋯網傻眼：伯賢結婚了？（圖／翻攝自instiz）

▲▼餐廳老闆的回覆引起粉絲討論。（圖／翻攝自伯賢IG、INSTIZ）

▲▼她點餐自稱「伯賢夫人」　餐廳誠懇回覆⋯網傻眼：伯賢結婚了？（圖／翻攝自instiz）

近日，有一張在食物外送APP上竄起的截圖，一名粉絲自稱為「伯賢夫人」，她給了店家5顆星，寫下讚美評價：「很好吃！豬排也很好吃，連海鮮麵都麻麻辣辣的。」老闆看見她的留言，開心地回覆長文。

▲▼她點餐自稱「伯賢夫人」　餐廳誠懇回覆⋯網傻眼：伯賢結婚了？（圖／翻攝自instiz）

▲粉絲留言「我才是伯賢夫人」、「伯賢有老婆，我怎麼不知」。（圖／翻攝自INSTIZ）

引起注意的是，老闆回覆「伯賢夫人，真的很謝謝您！會為了您下次點餐時，可以跟老公伯賢一起在善良中式餐廳（餐廳名稱）用餐而祈禱。謝謝您覺得好吃，我們以後也會更努力，也請您多多照顧。」語氣誠懇又有誠意，這段對話立刻引起討論，有人認為「老闆眼色真快」、「老闆嘴也太甜」，但也有人笑喊「老闆會不會不認識EXO」、「老闆真的以為是伯賢老婆嗎」、「伯賢有老婆了，我怎麼不知道」、「那我是燦烈夫人」、「伯賢夫人是我耶」。

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