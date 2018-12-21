ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

藤岡靛回台灣實現音樂夢　4月開唱「VIP福利寵粉絲」

記者吳睿慈／綜合報導

日本演員藤岡靛曾跨足台灣戲劇圈，出演《轉角遇到愛》、《不良笑花》、《賽德克巴萊》等戲劇及電影，返日發展後，闖出一片事業。除了演員身份，他也對音樂領域抱有高度關心，不只即將推出全新專輯，同時宣布4月27日於台北「三創CLAPPER STUDIO 」開唱。

▲▼藤岡靛。（圖／雅慕斯娛樂 提供）

▲藤岡靛實現歌手夢，4月來台開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）

藤岡靛在亞洲多元化發展超過10年，「音樂」一直都是他的動力來源，今年也曾在電影《來自大海的男人》開金嗓，他趁勝追擊，2019推出全新專輯《History In The Making》，收錄包括動畫《勇利!!! on ICE》的主題曲《History Maker》，以及其演出電視劇之主題曲如《Permanent Vacation》、《Let it snow!》、《Echo》等。

積極發展音樂事業，藤岡靛出道12年，也將在2019年4月27日帶著首次亞洲巡迴《Dean Fujioka 1st Asia Tour 2019 ”Born To Make History”》來到台灣，票價分為VIP票價2900元以及一班2200元，購買VIP票價者即贈秘密安可、印刷簽名海報，門票預定於1月13日全面啟售！

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀

秀智被爆「老公是《與神》河正宇」　明年開拍火山災難片

獨家／「金秘書」要來台灣！　朴敏英板橋見面會熱舞獻粉絲

防彈少年團師弟團「被爆3月出道」　Big Hit官宣說話了！

8位人氣韓星入伍倒數！　EXO、梁耀燮、勝利全被點名

6歲「三胞胎」暴風成長！　「直逼大人身高」長腿迷倒粉絲

感言講完⋯忘了要拿獎！　Red Velvet集體慌張「回去找獎座」

女神崩壞！金裕貞邋遢髒到戲外　男生公認「她最髒」

WINNER的他被爆「一直戴著髮片」　本人崩潰：居然說出來

防彈V脫上衣啦！揪4男陪朴敘俊泡湯　照片曝光粉絲嗨炸

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉、笑笑「嘴對嘴照」終於公開！　解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸：說好的醜毛衣趴呢？　金鋼狼聯手好友惡整！網笑爆：趴樹下當禮物

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！　男星驚：大到不用出門遛狗

張杰曬女兒了！　首曝「雙胞胎近照」網激動：終於等到了

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡　「這世界如此殘忍？」

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸

腳趾變黑發臭駭如乾屍！　醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」：這沒救了

人類的貪婪已經殺死龍貓！　宮崎駿：再也做不出這樣的電影了

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

藤岡靛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　
  2. 吳尊打球受傷！　72歲爸「緊盯著他」眼神逼哭網友
  3. 王仁甫Cosplay放大絕　KID虧沒錢後製：不要假高X
  4. 賈乃亮深夜帶2女回家！　分居李小璐…夫妻全年0同框
  5. 《聲林》高人氣6選手回歸踢館！　網狂推這位：當初淘汰最可惜
  6. 林宥嘉超暖給選手建議　讓蕭敬騰融化告白：好愛你喔！
  7. 10億千金搭公車出意外！　噴血「痛到暈眩」被司機無視氣炸
  8. 王力宏人生首座影帝！澳門電影節開心致謝：媽，我拿獎了
  9. 陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸
  10. 特／東西賣出去，人進得來！　MAMA用十年打造「KPOP夢想殿堂」

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366