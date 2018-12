藤岡靛回台灣實現音樂夢　4月開唱「VIP福利寵粉絲」

記者吳睿慈/綜合報導

日本演員藤岡靛曾跨足台灣戲劇圈,出演《轉角遇到愛》、《不良笑花》、《賽德克巴萊》等戲劇及電影,返日發展後,闖出一片事業。除了演員身份,他也對音樂領域抱有高度關心,不只即將推出全新專輯,同時宣布4月27日於台北「三創CLAPPER STUDIO 」開唱。

▲藤岡靛實現歌手夢,4月來台開唱。(圖/雅慕斯娛樂提供)



藤岡靛在亞洲多元化發展超過10年,「音樂」一直都是他的動力來源,今年也曾在電影《來自大海的男人》開金嗓,他趁勝追擊,2019推出全新專輯《History In The Making》,收錄包括動畫《勇利!!! on ICE》的主題曲《History Maker》,以及其演出電視劇之主題曲如《Permanent Vacation》、《Let it snow!》、《Echo》等。

積極發展音樂事業,藤岡靛出道12年,也將在2019年4月27日帶著首次亞洲巡迴《Dean Fujioka 1st Asia Tour 2019 ”Born To Make History”》來到台灣,票價分為VIP票價2900元以及一班2200元,購買VIP票價者即贈秘密安可、印刷簽名海報,門票預定於1月13日全面啟售!