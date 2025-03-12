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SJ藝聲英雄救美！具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　他當場「撕掉電話號碼」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓歌手高英旭曾在90年代紅極一時，也主持過許多綜藝節目，然而，他卻在2012年驚爆性侵未成年少女，最終於2013年被判刑。近來，韓網又挖出他過去在節目上企圖給具荷拉電話號碼的場面，網友也大讚在場的SUPER JUNIOR成員藝聲英雄救美很帥氣。

▲▼具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　SJ藝聲當場撕掉電話號碼。（圖／翻攝自韓網）

▲藝聲和具荷拉曾一起參加配對綜藝。（圖／翻攝自韓網）

具荷拉在2008年17歲時，參加由高英旭主持的偶像配對節目《偶像軍團紅了！她》。片段中，她正與藝聲配對約會，但主持人高英旭卻突然以「妳很可愛」為由遞出名片。

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▲▼具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　SJ藝聲當場撕掉電話號碼。（圖／翻攝自韓網）

▲高英旭突然遞名片給具荷拉。（圖／翻攝自韓網）

藝聲見狀，假裝吃醋要搶走名片，但又被高英旭塞回具荷拉的手裡。藝聲對此開玩笑說：「那不是酒家的名片嗎？」高英旭則回道：「是賣日本拉麵的店啦。」結果具荷拉表示「背面有電話號碼」。

高英旭離開現場後，藝聲顯得有些坐立不安，藉口要看具荷拉收到的名片，接著便當所有人的面撕掉了名片。該場面當年曾被觀眾罵「沒教養」，但後來高英旭爆出性犯罪事蹟，網友回顧節目才驚覺藝聲的行為是出於保護未成年後輩，大讚「真的很帥氣」、「假裝做效果，很聰明」。

▲▼具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　SJ藝聲當場撕掉電話號碼。（圖／翻攝自韓網）

▲▼藝聲得知名片背面有電話號碼後，當著鏡頭的面撕掉名片。（圖／翻攝自韓網）

▲▼具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　SJ藝聲當場撕掉電話號碼。（圖／翻攝自韓網）

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SUPERJUNIOR, SJ, 藝聲, 具荷拉, KARA, 高英旭

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