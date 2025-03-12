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I人、E人都適合！超萬用「Findy＆Didi」貼圖　限時開放免費下載

記者蕭采薇／台北報導

國家影視聽中心慶祝47週年館慶，和台灣插畫藝術家吳騏57合作，以放映機為設計概念出發，推出吉祥物「Findy&Didi」，不僅彰顯影視聽中心保存影像檔案的重要使命，也成為和影迷連結情感記憶的重要角色。

▲影視聽中心吉祥物「Findy&Didi」以放映機為設計概念出發。（圖／國家影視聽中心提供）

▲影視聽中心與台灣插畫藝術家吳騏57合作，推出吉祥物「Findy&Didi」。（圖／國家影視聽中心提供）

當影像放映的瞬間，銳利的投影光束穿透黑暗，彷彿暗夜宇宙中流瀉出一道的銀河，閃爍的星塵勾勒銀幕裡的起承轉合與喜怒哀樂。影視聽中心吉祥物「時空探索員」Findy誕生在這樣的銀幕光芒之中，生性感性的它對影像修復有無比熱忱，秉持著職人精神積極搜尋並保存台灣珍貴的影視聽記憶，修復被遺忘的影像。

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Findy的設計靈感來自經典的放映機造型，為傳達它能自由穿梭時光出任務的設定，藝術家吳騏結合探索艇一般的輪廓，將機械結構轉化成圓潤討喜的線條，展現機器人的未來感，金色頭部上轉動的膠卷、磁帶變成耳朵，原本作為腳架的黑色四肢則成為三隻「萬能手」，能精準修復影像。

▲影視聽中心吉祥物「Findy&Didi」以放映機為設計概念出發。（圖／國家影視聽中心提供）

▲吉祥物「Findy&Didi」貼圖限時限量免費下載。（圖／國家影視聽中心提供）

除了「時空探索員」Findy之外，另外也有可愛的夥伴角色「機器魚」Didi。和誕生在銀幕光芒的Findy不同，Didi來自神秘黑暗的觀眾席海洋，它行動力十足、熱愛探索，對各種類型的影像作品都充滿好奇心，就像個愛玩的小孩，和細心的Findy成為最佳拍檔。

吉祥物「Findy&Didi」分別代表MBTI16型人格測驗裡的I人和E人，鮮明個性和討喜外型期待引起觀眾共鳴！兩個角色未來將被應用在影視聽中心的場館視覺形象中，首波先在LINE上架官方貼圖「TFAI X 57 我是什麼很愛電影的人嗎?」透過八款貼圖造型和大家近距離互動。

▲影視聽中心吉祥物「Findy&Didi」以放映機為設計概念出發。（圖／國家影視聽中心提供）

▲吉祥物「Findy&Didi」設計概念圖公開。（圖／國家影視聽中心提供）

有影迷最有共鳴的「搶票」、「電影邊緣人」，呼應影視聽中心廣受歡迎跨年活動的「一邊哭一邊看電影」，以及時下最流行的網路用語「已購買小孩愛吃」、「睡吧夢裡什麼都有」等，實用可愛的圖樣將深入影迷觀眾的日常生活。「TFAI X 57 我是什麼很愛電影的人嗎?」貼圖於2025年3月25日起，只要加入國家影視聽中心TFAI的LINE官方帳號，限時限量免費下載。

 

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Findy&Didi, 國家影視聽中心

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