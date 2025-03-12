NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的

記者王靖淳／綜合報導

極簡系網紅NanaQ日前發文影射遭女星薔薔性騷擾，雙方事後各自在頻道上傳影片反擊對方，內容曝光後，立即掀起兩派討論。NanaQ最近更在IG上傳一系列「被網暴」的心情寫照，坦言自己在網路上拿出證據為自己解釋，但得到的結果卻是連澄清的資格都沒有。

▲NanaQ表示自己被網暴五天。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ表示今天是她被網暴的第五天，並在影片曬出一系列截圖，包含被挖舊照抹黑、被貼標假人設、被惡意檢舉停權等。她提到，自己因為在社群分享自律生活及性經驗而被霸凌，沒想到還出現落井下石的發文內容，影射她是垃圾網紅，為此她坦言感到相當無奈，「已經很慘了，當我拿證據，為自己澄清，得到的結果是，我連澄清的資格都沒有。」

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▲NanaQ表示自己連澄清的資格都沒有。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

影片曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖，同時也掀起兩派討論，有網友留言給NanaQ打氣，「加油」、「不要再看網路上的留言了」、「清者自清，過好自己的生活，無論如何希望妳加油」，不過也有一派網友持相反看法，紛紛表示「每天討拍」、「怎麼一直蹭」、「看會發到什麼時候。」

▲網友留言NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）