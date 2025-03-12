ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸　取親密暱稱高喊：很想妳

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故女星金賽綸的家屬近日公開爆料，指稱金賽綸15歲時就與大12歲的金秀賢交往，雖然男方否認，但風波隨著合照一一公布而越演越烈。YouTube頻道《橫豎研究所》12日再公布金秀賢和金賽綸的親密照，另外還有金秀賢在軍中發給女方的示愛照。

▲▼金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸：很想妳。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金秀賢再被爆出與金賽綸的親密照。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

《橫豎研究所》12日曝光了金秀賢在當兵時，寫給當時就讀高二的金賽綸的情書，從信中可見金秀賢為金賽綸取了個暱稱「SeRoNeRo（새로네로）」，並深情告白「很想妳」。另外，金秀賢還發了許多在軍中的生活照，包括穿著軍服的照片，還有打點滴的樣子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸：很想妳。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼《橫豎研究所》公開金秀賢發給金賽綸的照片。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸：很想妳。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸：很想妳。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

此前，金秀賢的經紀公司Gold Medalist 10日曾針對YouTube頻道《橫豎研究所》的爆料內容發出聲明，強調：「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」然而，11日爆出金秀賢的親吻照後，公司突然態度轉為低調表示「正在整理立場」，今（12日）早才又宣布「立場不變」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#中壢 大彎道5天3起車禍！網回：真的是人的問題

推薦閱讀

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

快訊／金秀賢當兵求愛金賽綸！最新熱戀親吻照+1　甜喊「我愛你」全曝光

快訊／金秀賢當兵求愛金賽綸！最新熱戀親吻照+1　甜喊「我愛你」全曝光

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

快訊／金賽綸才高中「交往鐵證曝」！金秀賢人設崩塌　再遭爆當兵求愛：愛妳

快訊／金賽綸才高中「交往鐵證曝」！金秀賢人設崩塌　再遭爆當兵求愛：愛妳

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸　取親密暱稱高喊：很想妳

金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸　取親密暱稱高喊：很想妳

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

快訊／金秀賢當兵求愛金賽綸！最新熱戀親吻照+1　甜喊「我愛你」全曝光

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

快訊／金賽綸才高中「交往鐵證曝」！金秀賢人設崩塌　再遭爆當兵求愛：愛妳

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金賽綸, 金秀賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李沐爆料：張孝全片場像「背影像悲傷的狼」　轉身變「水豚君」反差萌
  2. NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的
  3. 福夢鼓手喝醉做1件事...醒來後超後悔！　告解2000粉絲：討厭自己
  4. Andy開撕家寧觀看破463萬！　漲粉速度狂飆「有望成最快百萬YTR」
  5. 曾國城、徐乃麟瞎挺遭炎上！　納豆被問「黃子佼復出」尷尬反應曝
  6. 詹懷雲承諾「半裸抹油露腹肌」　納豆加碼露：你上半身、我下半身
  7. Andy昔遭家寧當工具人　4年前片段被挖：在一起不一定要喜歡
  8. 快訊／金秀賢瘋狂追求「承諾要娶她」　金賽綸阿姨痛罵：家人反對他們交往
  9. 新人女歌手初見樂壇大師　「竟戴眼罩露面」被批：中二
  10. 庸俗救星新專輯遭到詛咒？　團員岳父過世、經紀人癌父還簽放棄急救

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366