金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸　取親密暱稱高喊：很想妳

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故女星金賽綸的家屬近日公開爆料，指稱金賽綸15歲時就與大12歲的金秀賢交往，雖然男方否認，但風波隨著合照一一公布而越演越烈。YouTube頻道《橫豎研究所》12日再公布金秀賢和金賽綸的親密照，另外還有金秀賢在軍中發給女方的示愛照。

▲金秀賢再被爆出與金賽綸的親密照。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

《橫豎研究所》12日曝光了金秀賢在當兵時，寫給當時就讀高二的金賽綸的情書，從信中可見金秀賢為金賽綸取了個暱稱「SeRoNeRo（새로네로）」，並深情告白「很想妳」。另外，金秀賢還發了許多在軍中的生活照，包括穿著軍服的照片，還有打點滴的樣子。

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▲▼《橫豎研究所》公開金秀賢發給金賽綸的照片。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

此前，金秀賢的經紀公司Gold Medalist 10日曾針對YouTube頻道《橫豎研究所》的爆料內容發出聲明，強調：「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」然而，11日爆出金秀賢的親吻照後，公司突然態度轉為低調表示「正在整理立場」，今（12日）早才又宣布「立場不變」。