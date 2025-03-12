快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生離世，巧的是，就在金秀賢生日當天；她離世後不到1個月，家屬出面痛指金秀賢生前追討7億，成為逼死金賽綸的最後一根稻草。稍早，D社出手爆料，證實兩人的親密照為真，並認為金秀賢經紀公司前後說法不一致，公司表示「追討7億只是形式上的提告」，但金賽綸的認知並非如此，認為金秀賢就是要7億。且她生前經常被鄰居目睹在樓梯上痛哭，情緒很不穩定。

▲D社證實金秀賢無情追討7億。（圖／翻攝自韓網）



金賽綸因酒駕毀事業，當時經紀公司Gold Medalist替她代墊所有違約金，原以為可以慢慢償還，根據《Dispatch》報導，她在2024年3月收到了公司要求償還債務的訴訟單，因此傳了求救簡訊給金秀賢「哥哥，之前說會給我充裕的時間，所以我一直在努力準備復出，每部作品都會拿出幾個百分比慢慢償還，不是說我不還，而是現在真的做不到，拜託救救我，給我一點時間」。金秀賢公司回應冷漠，她走投無路下，只好在2024年3月24日自爆與金秀賢的貼臉照。

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手滑照曝光後，業界譁然，《Dispatch》於2024年3月25日傳訊求證金賽綸本人，她回答「我現在不方便給您聯絡，沒辦法給您要的回應，抱歉」、「我不希望這段訊息被寫成新聞，只是因為您傳訊息給我，我基於禮貌上給您回覆」，最後還禮貌性地回答「謝謝，祝您有美好的一天」，於是《Dispatch》當時沒有公開這段對話。

▲D社曾與金賽綸傳訊息。（圖／翻攝自D社）



另一方面，《Dispatch》同時向經紀公司Gold Medalist求證是否向金賽綸追討債務7億，但Gold Medalist回答「只是形式上的訴訟」，並非真的馬上要錢，但金賽綸的認知並非如此，因此才會在2024年3月傳訊息給金秀賢求救，並最終走上絕路。

《Dispatch》在金賽綸離世後，曾親自走訪她的家中社區，鄰居證實「死亡新聞曝光後，就知道是金賽綸了，我記得她生前很常在走道的階梯上哭，手腕附近還有傷痕，就覺得她年紀輕輕，但活得真的辛苦，直到那時候都不知道她是演員，只有想說她跟妹妹一起搬上來首爾住。」

《Dispatch》試圖確認金賽綸與金秀賢的關係，經紀公司Gold Medalist的立場始終如一「虛假爆料」，金賽綸好友則是低調代答「礙於金賽綸的年紀關係，兩人的戀情是絕對不可能承認的」。《Dispatch》報導刊出後，再度引起一陣熱議。

金賽綸離世後，《Dispatch》再次求證Gold Medalist對話如下：



Gold Medalist：因為酒駕，遭到《獵犬》製作片商要求賠償7億，公司先幫金賽綸還了7億。

D社：寄內容證明訴訟給金賽綸的原因是？

Gold Medalist：我們沒有想要從金賽綸那裡拿到錢，不對，是根本覺得拿不回錢，只是因為公司可能會出現瀆職問題，因此走了最基本的形式上程序而已

D社：金賽綸也知道是形式上的基本程序嗎？

Gold Medalist：據我們了解，當時經紀人有跟金賽綸說是這樣的內容，我們也需要書面的資料程序。

D社：但金賽綸收到提告內容證明書後很不安？

Gold Medalist：公司也在借給她錢的時候說過，知道金賽綸還不起這麼龐大的金額，有跟她說過『等妳有收入或有餘力的時候再還』

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