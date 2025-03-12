家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方昨（11）日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後，掀起不小熱議，就連兩人2年前到韓國拍影片，當時家寧表示有沒有Andy都沒差的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲家寧分享對Andy的相處感受。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

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透過「眾量級」2023年在頻道上傳的影片「情侶長跑8年的秘密？ 這部影片我們決定用新的身分去感受彼此」可見到，Andy和家寧來到韓國，並在仁川機場附近的度假村拍攝「再次心動的挑戰」。兩人透露這此的影片主題，是想探索彼此是否還能在旅行中激發出新的火花。

▲家寧認為Andy有無在她身邊都沒差。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

Andy和家寧進一步透露，之所以選在這座度假村拍影片，是因為該地曾是戀愛節目《單身即地獄》及韓劇《絕世網紅》的取景地。兩人表示，這些節目都帶有某種曖昧氛圍，認為與他們這支影片的主題非常符合。

▲Andy、家寧認為彼此相處像家人朋友。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

緊接著，家寧對Andy坦承：「我們兩個人相處很長的時間，感覺你有在我身邊跟沒有在我身邊，都沒差。」話一說完，Andy露出尷尬的笑容表示，「太習慣彼此，像家人朋友，有點七年微癢。」如今雙方撕破臉，該片段也被網友翻出來討論。

▲Andy、家寧到韓國拍影片。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

事實上，Andy在昨（11）日上傳的影片中，提出的八大指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」