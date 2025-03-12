「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢遭毀滅性爆料，在已故女星金賽綸15歲時就談戀愛，且被指為了討回7億韓幣賠償金，讓女方走上絕路。爆料YTR《橫豎研究所》11日二次爆料曝光兩人接吻照，金賽綸媽媽出面稱照片拍攝時間是女兒未成年時，對於金秀賢公司嗆要提告，爆料YTR強硬要求金秀賢向金賽綸遺屬公開道歉，並警告若繼續否認事實，將以損害名譽為由提起訴訟。

▲金秀賢和金賽綸風波越演越烈。（圖／翻攝自金秀賢金賽綸IG）



YTR《橫豎研究所》連續兩天對金秀賢展開爆料，對於金秀賢經紀公司迅速否認並揚言提告，金賽綸家屬相當不滿，決定公開更多證據，爆料YTR也開嗆：「因為愚蠢又厚臉皮的金秀賢，不得不今天再次揭露金秀賢的事情。金秀賢提到了『虛假事實』，胡說八道，所以今天先簡單公開兩張強有力的照片。在進一步爆料更猛料之前，希望金秀賢立即向金賽綸遺屬公開道歉並閉嘴。」

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▲YTR警告金秀賢。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／가로세로연구소）



《橫豎研究所》11日晚間請到金賽綸母親受訪，並公開多項證據，包括金秀賢親吻金賽綸臉頰的照片，以及金賽綸生前發給金秀賢的求饒簡訊，簡訊中，當時已無收入的金賽綸懇求金秀賢不要逼債，希望有更多時間來分批償還，但金秀賢始終未回應，而金秀賢46萬粉絲追蹤的後援大站也宣布脫粉，以黑底白字文告別：「曾經敬仰的演員，再見了！」



