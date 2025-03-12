曾國城、徐乃麟瞎挺遭炎上！　納豆被問「黃子佼復出」尷尬反應曝

記者蕭采薇／台北報導

知名主持人黃子佼被查出為偷拍論壇「創意私房」高級會員，並持有2259部未成年人性影像，案件持續發酵。然而先前主持人曾國城和徐乃麟被問及此事，仍試圖為黃子佼緩頰，言論引發新一波炎上，12日主持人納豆被問及此事，顯得謹慎許多。

▲納豆（左）婚後首露面，出席《命中註定那頭鵝》首映會，右為陽靚。（圖／記者黃克翔攝）



近日主持人黃子佼被拍到帶妻女喝咖啡，一家享受天倫樂，引起網友憤怒。更有知情人士爆料，黃子佼去年底已準備好復出。而主持人曾國城和徐乃麟日前被問及此事，坦言有聽說此事，更為黃子佼說話。曾國城表示：「本來蠻期待他去年底可以回歸，不應該把他所有的努力都抹煞。」徐乃麟也說：「給人留一口飯吃。」

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曾國城和許乃麟的言論再度引發另一波炎上，同為主持人，也過去也與黃子佼有私交的納豆，12日出席電影《命中註定那頭鵝》首映會當天被問及此事，則顯得謹慎許多。納豆當下面露尷尬沈默不語，接著就由工作人員出馬擋掉問題。

▲（左起）曾國城、徐乃麟先前為黃子佼緩頰，卻引發另一波炎上。（圖／記者周宸亘攝）

先前歷經生死關頭的納豆，如今身體狀況看來不錯，他坦言一切都很好，也許願「希望一直有戲拍」？是否會擔心無法負荷？納豆笑回：「身體狀況還行呀！我《食尚玩家》都開始拍了，沒問題的！」