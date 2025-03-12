福夢鼓手喝醉做1件事...醒來後超後悔！　告解2000粉絲：討厭自己

記者蔡琛儀／台北報導

樂團福夢FUMON去年底推出專輯「《苦難裡的祝福》後，日前首度開箱北流Legacy TERA開唱，一開場貝斯手奕勛大呼：「讓我們一起創造一個很炸的夜晚，可以嗎？」主唱浩瑋也接著說：「今天，我希望我們都比三年前玩得更開心、更爽、更不留遺憾！」他請大家特別注意安全，跟著福夢一起炸翻全場。

▲福夢日前開唱。（圖／形上娛樂提供）

福夢鼓手王晧長相俊秀，又留著長辮子，造型一向很吸睛，他不忘跟粉絲心靈雞湯，但先略帶害羞地說：「你們有沒有做過什麼事，隔天醒來超後悔的？」緊接說：「我最近就發生了一件，就是，喝醉不小心直播了。」懊惱笑說：「隔天看到重播，我的靈魂差點出竅，超討厭自己。」但他後來想想，「這也許就是『最真實的自己』吧！」

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而他話鋒一轉，自剖：「也許我就是一個愛穿成這樣，有時會很蠢、有點吵又愛綁辮子的長髮男。」讓全場爆出笑聲，但他說：「我們常常擔心別人的眼光，怕表現得太突出，怕說錯話，怕偏離大家認定的標準。因為那個當下，我們都很裸露、很脆弱。但脆弱不是軟弱，而是我們誠實面對自己的時刻。」表示這世界有太多標準，但與其被束縛，不如讓它們成為指引，讓自身走向更清晰、更有價值的方向。

▲福夢鼓手王晧。（圖／形上娛樂提供）

此外，在這一次睽違四年的台北演唱會，三個團員都準備了各自Solo的橋段，還準備了禮物，奕勛親自為批克一一簽名，希望讓前來的粉絲都有所收穫，此舉讓粉絲們喜出望外，爭相舉手，讓福夢笑說：「用臉接批克challenge ，2025一夜限定復活啦！」也為粉絲們帶來滿滿的回憶。