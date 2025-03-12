YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

記者孟育民／台北報導

網紅眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，兩人事後各自開新頻道，今（11）日Andy上傳一支名為「分手後我一無所有」的影片，指控家寧一家的八大罪狀，表示自己辛苦經營十年的頻道，一夕之間沒了控制權，影片曝光短短幾小時就破百萬觀看。家寧社群遭到網友洗版，許多YTR、網紅也加入聲援的行列，同樣被詐財的蔡阿嘎表示：「為什麼這年頭壞人都可以活得很滋潤？Andy老師加油！」

▲Andy指控家寧掀起熱議，蔡阿嘎發聲。（圖／翻攝自IG）

Andy影片得到不少創作者的聲援，紛紛在底下抖內幫加油，希望能盡點綿薄之力，包括林進、魚乾、小A辣、賤葆、Onion Man、Bump等人，暖舉掀起網友感動。 一隻阿圓同為創作者有感表示：「偷公司這種行為真的太可怕了….看不下去 Andy老師加油，身為同行，Andy老師企劃剪輯花的那些時間精神成本，張媽媽都該還給他！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一隻阿圓發聲力挺Andy。（圖／翻攝自IG）

影片中，Andy提出的八大指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

▲▼Andy指控家寧一家在他們分手後變得無情，甚至被切割。（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

Andy進一步指出，因為分手後被斷了金援，迫使他搬回租金6000元的小套房，連剪影片需要的電腦都拿不回來，只剩一台舊相機。他表示，在去年11月某天，發現自己再也無法登入旗下的YouTube頻道及社群帳號，隨後更被解除董事職務，在第一次股東會上，張媽媽更向他宣稱帳目還在整理，並要求他轉讓所持股份，甚至還對他說「你們既然已經分手了，你對公司沒有貢獻了，你只占公司的25%，所以我本人和張家寧共同決議把你移除董事職位。」