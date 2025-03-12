李沐爆料：張孝全片場像「背影像悲傷的狼」　轉身變「水豚君」反差萌

記者蕭采薇／台北報導

犯罪動作電影《器子》距離正式上映倒數1個月，為先回饋粉絲期待，張孝全和李沐11日特別提前合體會影迷，現場200名觀眾不但搶先看且獲得單獨合照的機會，熱烈稱讚又笑容滿面。李沐再次合作張孝全，爆料他在片場「背影像悲傷的狼」，轉身又會變可愛的「水豚君」，反差萌超大！

▲《器子》特映會，張孝全與李沐合體會影迷。（圖／華映娛樂提供）

張孝全和李沐曾合作《誰是被害者》系列影集，此次因《器子》再聯手，張孝全說：「比以前更熟，《誰是被害者》第1季初次合作，講話次數十根手指頭都算得出來，這次會閒聊也會開玩笑。」

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《器子》中，張孝全為了復仇變成既凶狠又勇猛的男子，李沐形容他的角色截然不同，以連續2次「超級厲害！」稱讚，李沐說：「在片場看到的孝全哥，完全就是角色的樣子，背影總給人一種悲傷的狼的氛圍，是讓人畏懼也讓人好奇的神秘存在！」

▲《器子》特映會，張孝全與李沐合體與現場200位粉絲提前看電影。（圖／華映娛樂提供）

李沐透露，張孝全一進入角色就會與人有距離感；但下戲後，「孝全哥又會變回自己可愛的樣子。」問她是什麼可愛樣？她說是「卡皮巴拉」！一旁的張孝全一聽也知道是「水豚君」的意思，畢竟兒子也會看。

▲張孝全久違現身。（圖／華映娛樂提供）

李沐回想多年前初識，笑說：「和孝全哥那時是處於相敬如賓的狀態，再加上角色設定，所以也比較沒有互動」，但這次大不同，「《器子》拍到後面，大家變得更熟悉，孝全哥就開始跟我聊很多相機之類的話題，覺得很開心，也因為有婁峻碩的加入，氣氛變得更輕鬆好玩！」

▲《器子》張孝全與李沐再次合作。（圖／華映娛樂提供）

《器子》故事描述張孝全飾演的張其茂，身為少年棒球教練，女兒在三個月大時疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄。含冤出獄後，他查出兇手竟是活摘器官集團，女兒當年被鎖定成非法取走心臟的「器子」。滿腹悲憤的他，決心展開以暴制暴的復仇行動，該片將於4月11日全台上映。

▲《器子》李沐。（圖／華映娛樂提供）