Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

記者王靖淳／綜合報導

網紅眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，兩人事後各自開新頻道，今（11）日Andy上傳一支名為「分手後我一無所有」的影片，指控家寧一家的八大罪狀，表示自己辛苦經營十年的頻道，一夕之間沒了控制權，並附上兩張時間軸，向粉絲們解釋整起事件的完整始末。影片曝光後，有眼尖的網友發現，Andy、家寧其實早在去年4月就分手，直到半年後才官宣。

▲Andy、家寧去年10月宣布分手。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）



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透過Andy公開的時間軸可見到，他在2016年9月18日成立頻道【眾量級CROWD】，並表示頻道後來拍情侶整人影片後，觀看和訂閱上升，也開始接商業置入及業配。他透露，這時款項都是進入他和家寧銀行戶頭，彼此各自管理自己的銀行帳戶，但隨著商業置入變多，又同時維持頻道更新，他坦言實在負荷不過來，所以在隔年11月13日之前，將銀行帳本和個人印鑑，交給家寧的母親張媽媽協助管理。

Andy指出，張媽媽在2018年8月借用他的名義成立「群海娛樂股份有限公司」，過了2年後他開始向對方提議查帳，並透露此時就開始覺得情況變得不對勁，「我多次口頭詢問張媽媽『我要看帳目』，我也委託家寧過去跟她好好談，但每次都沒有結果，至始至終我只想要了解，我們的錢跑去哪裡了？想知道公司所有收入的結餘，狀況是怎麼樣？頻道是我跟家寧經營的，我是股東也是頻道的經營者，我有權看帳目吧？但是張媽媽每次都用各種理由推託，每次都敷衍說已經在算。」

▲Andy表示從2020年就開始覺得事情不對。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



Andy表示，他在2020年4月時發現，張媽媽竟以個人名義申請註冊「眾量級」商標，「她把眾量級有可能涉及的業務範圍，幾乎全部申請了，如果她以負責人的心態幫忙註冊商標，應該是用『群海娛樂股份有限公司』來申請吧，或是用我或是家寧的名字申請，怎麼會是用她個人的名義申請呢？」並坦言對此感到不解。

Andy指出，直到2024年10月官宣分手之後，就開始發生一連串的事情，包含被踢出眾量級所有社群帳號、移除董事職位、被要求簽股權轉讓書、被要求簽保密條款，後來在寄給對方存證信函時，還得到「Andy是借名登記、隔五日內將股權轉移、要求結清雙方帳務被說是恐嚇」等回覆。

▲Andy公開事件完整時間軸。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

為此，Andy坦言心情一直處於內耗的狀態，不過他也強調自己只是希望查清楚帳目的真相，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了。以上我說的都是有憑有據，我只希望好聚好散，大家解釋清楚，把財務分清楚。」

▲Andy認為遭家寧一家人一腳踢開。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）