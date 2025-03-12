快訊／金秀賢當兵求愛金賽綸！最新熱戀親吻照+1　甜喊「我愛你」全曝光

記者吳睿慈／綜合報導

韓星金秀賢近日遭到毀滅式爆料，稍早節目《橫豎研究所》先是預告要曝光金秀賢當兵時期求愛金賽綸的告白信，12日晚間約莫5點半左右又加碼兩人的最新親吻照，信件內容還寫著「我愛你」、「人在遠處的金一兵」，兩人交往鐵證曝光。

▲金秀賢當兵求愛金賽綸，最新熱戀親吻照曝光。（圖／翻攝自橫豎研究所）

根據節目《橫豎研究所》所貼出的預告封面照，金秀賢戴著粗框眼鏡，並吻著看起來長相仍稚嫩的金賽綸，兩人的傳情書信裡，人在當兵的金秀賢以「金一兵」自稱，寫下信件的日期為2018年6月9日，當時的金賽綸未滿18歲並以「새로네로（Seronero）」自稱，他沿用該暱稱甜蜜稱呼女方，並告白「我愛妳」。

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▲金賽綸自稱새로네로，此為2016年發出的照片，與金秀賢交往時間符合。（圖／翻攝自推特）



另一封信件內容為「새로네로（賽綸），我今天在巴黎喝了點小酒，還去了紀念品商店買了明信片」，該封信件為2019年寫下，代表兩人一直都有聯繫，且關係緊密。不僅如此，金秀賢以「새로네로」稱呼金賽綸，正是金賽綸2016年曾經發文內容，引起韓網一片譁然直呼「새로네로鐵證跑不掉了」、「她那時候才幾歲」。

該直播封面照片引起全網震撼，雖還沒到爆料時間，但已經從600人飆升到3400人等待觀看。另一方面，金秀賢遭到連環爆料，經紀公司處於沈默狀態，12日一早表示「立場不變」，之後便再也沒發聲。