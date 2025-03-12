快訊／金賽綸才高中「交往鐵證曝」！金秀賢人設崩塌　再遭爆當兵求愛：愛妳

記者吳睿慈／綜合報導

韓星金秀賢近日遭到毀滅式爆料，金賽綸家人出面表示兩人曾經交往，女方酒駕自毀事業後，經紀公司先幫她代墊7億賠償金，卻被金秀賢追討，最終走上絕路。網路節目《橫豎研究所》12日再度預告將於晚間7點準時爆料金秀賢，標題斗大寫著「我愛你金賽綸（金秀賢二等兵的信）」，爆料內容推測應為金秀賢當兵時的告白信，引起一陣譁然。

▲金秀賢人涉崩塌，再遭預告即將被爆出當兵時寫信告白金賽綸。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）



節目《橫豎研究所》收到金賽綸家人的爆料，陸續揭露她生前與金秀賢的交往私密照，更痛批金秀賢是惡魔，擅自外流金賽綸表姐的電話，導致一大堆韓國記者打來騷擾她。對此，公司GOLDMEDALIST於11日晚間緊急發聲表示「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《橫豎研究所》預告「衝擊獨家，橫豎我愛你金賽綸（金秀賢二等兵的信）」，應為12日晚間的爆料內容。（圖／翻攝自橫豎研究所）



公司否認交往，卻反而激起節目《橫豎研究所》更多爆料慾望，12日附上標題預告晚間7點（台灣時間晚間6點）直播，並寫下「衝擊獨家，橫豎我愛你金賽綸（金秀賢二等兵的信）」，接下來的內容恐怕為金秀賢過去親手寫下的告白信。

▲金秀賢當兵求愛金賽綸，最新熱戀親吻照+1。（圖／翻攝自橫豎研究所）



直播還未開始，但已經吸引逾6百人在線等待，更有網友抓出細節指稱「金秀賢是2017年當兵，金賽綸當時只是個高中生」、「金秀賢你有在看嗎」、「該不會是告白信吧」。