前主播「同情Andy被淨身出戶」　開轟家寧一家：真的是吸血鬼！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方昨（11）日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後掀起討論，就連前主播蕭彤雯都在臉書發文談論此事。

▲蕭彤雯批家寧一家是吸血鬼。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）



蕭彤雯指出，當她爬文看完有關眾量級最近的爭議後，她表示能理解Andy信任家寧一家人的心情，「善良的人、或以技能為專業的人，確實有可能不會去細究這些，尤其又是跟自己很信任的人合作共事。」並猜測Andy一方面是覺得不好意思、談錢傷感情，另方面可能是認為把帳務交給專業的人，就能發揮自己的專業──將影片拍好。

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▲蕭彤雯發文談論最近時事。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

蕭彤雯表示，被信任的家人或朋友背叛的情況其實很常見，只是因為眾量級是YouTube頻道，所以外界才會如此關注。因此，蕭彤雯指出，男女朋友要避免一起創業或投資，她認為情侶間在金錢問題的尷尬與顧慮，可能會在未來導致一方受到損失，「因為你的不好意思，未來可能成就他的管你去死。」

▲Andy控訴10年頻道被整碗端走。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

事實上，Andy在昨（11）日上傳的影片中，提出的八大指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」